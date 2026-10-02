Veertig jaar geleden bestonden TikTok Instagram en YouTube nog niet, hadden we in Nederland slechts een handvol televisiezenders en was het reclameblok een van de belangrijkste manieren om als merk miljoenen mensen te bereiken. Sindsdien is vrijwel alles aan reclame veranderd. Behalve één ding: Cora van Mora is er nog steeds.

Actrice Juliëtte de Wijn verscheen in 1986 voor het eerst als Cora en speelt het personage inmiddels veertig jaar. Daarmee is Cora volgens Mora het langst actieve reclame-icoon van Nederland dat al die tijd door dezelfde actrice wordt vertolkt. En wie dacht dat het na vier decennia mooi geweest was, heeft het mis. Cora gaat voorlopig nog nergens heen.

Van reclamegezicht tot influencer avant la lettre

Wie in de jaren tachtig of negentig opgroeide, kent Cora waarschijnlijk vooral van televisie. Inmiddels verschijnt ze net zo makkelijk online en op sociale media. Dat maakt haar carrière eigenlijk een aardige dwarsdoorsnede van veertig jaar Nederlandse reclamegeschiedenis.

De kapsels veranderden, de kleding veranderde, commercials werden anders gemaakt en het medialandschap verschoof van een paar grote televisiezenders naar honderden verschillende plekken waar merken om onze aandacht strijden. Cora bleef ondertussen gewoon Cora.

Daarmee kun je haar met enige fantasie zelfs een influencer avant la lettre noemen. Lang voordat iemand volgers verzamelde op Instagram of TikTok, wist een fictief personage dankzij jarenlang consequent verschijnen een enorme bekendheid op te bouwen.

Dat Cora daarbij al die tijd door dezelfde actrice wordt gespeeld, maakt het verhaal extra bijzonder. Reclamepersonages kunnen lang meegaan, maar gezichten verdwijnen, campagnes stoppen of merken kiezen na verloop van tijd voor een compleet andere koers. Mora hield juist vast aan herkenbaarheid.

Van de jaren tachtig tot nu

Achter Cora zit dus al sinds het begin dezelfde vrouw: actrice Juliëtte de Wijn. Wie oude commercials naast recente beelden zet, ziet daardoor niet alleen het personage ouder worden, maar krijgt meteen een kleine tijdreis door vier decennia Nederlandse reclame.

Dat zorgt inmiddels ook voor een bijzonder effect. Nederlanders die Cora zelf als kind op televisie zagen, kijken nu samen met hun eigen kinderen naar hetzelfde personage.

Mora vierde het 40-jarig jubileum op 1 oktober in Utrecht. De Wijn deelde daar als Cora bitterballen uit, maakte foto's en sprak met voorbijgangers. Een redelijk traditioneel jubileumfeest dus, maar wel voor een reclamepersonage dat uitzonderlijk lang onderdeel is gebleven van de Nederlandse populaire cultuur.

Even leek het einde van Cora in zicht

Opvallend genoeg speelde Mora voorafgaand aan het jubileum zelf met het idee dat Cora na veertig jaar zou verdwijnen. In aanloop naar een nieuwe campagne werd gezinspeeld op haar mogelijke vertrek. Dat blijkt vooral onderdeel van de campagne te zijn geweest. Cora blijft het gezicht van Mora, maar krijgt wel een nieuwe functie.

Ze wordt namelijk 'mmmanager'. In die rol krijgt Cora een eigen team dat ze moet leren hoe je volgens Mora voor wat extra gezelligheid zorgt. Daarmee introduceert het merk naast zijn bekende reclamegezicht tegelijkertijd een nieuwe generatie personages.

Dat biedt Mora uiteindelijk natuurlijk ook de mogelijkheid om Cora langzaam een andere rol te geven. Het bedrijf zegt dat haar nieuwe team op termijn het stokje kan overnemen. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend.

Waarom Cora na 40 jaar nog steeds werkt

Het interessante aan Cora is misschien juist dat het concept ontzettend eenvoudig is gebleven. Geen ingewikkeld universum, jaarlijks nieuw reclamepersonage of poging om iedere nieuwe internettrend achterna te rennen. Het gezicht en de naam zijn al vier decennia vrijwel onlosmakelijk met Mora verbonden.

Dat soort continuïteit is in het huidige medialandschap eerder uitzondering dan regel. Merken kunnen tegenwoordig binnen een paar uur miljoenen mensen bereiken via TikTok of Instagram, maar moeten vervolgens ook voortdurend nieuwe content maken om zichtbaar te blijven.

Cora is vanuit een compleet andere reclamewereld gekomen. Haar bekendheid werd opgebouwd door jarenlang terug te keren in televisiecommercials en die herkenbaarheid vervolgens mee te nemen naar nieuwe mediakanalen.

Daarmee heeft Mora iets bereikt waar veel merken tegenwoordig juist hard naar zoeken: een herkenbaar gezicht dat niet alleen aan een losse campagne, maar aan het merk zelf wordt gekoppeld.

Nog geen pensioen voor Cora

Na veertig jaar zou een afscheid een logisch moment zijn geweest. Mora kiest voorlopig voor het tegenovergestelde. Cora krijgt een nieuwe rol en moet tegelijkertijd de volgende generatie klaarstomen.

Of we over tien jaar haar vijftigjarig jubileum vieren, valt natuurlijk nog te bezien. Maar voorlopig heeft een reclamepersonage uit het televisietijdperk opnieuw de overgang naar een volgende generatie media overleefd.

Niet slecht voor iemand die in 1986 begon met het verkopen van snacks.

Fotocredits: Frank de Roo, PhotoRepublic.