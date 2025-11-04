Coca-Cola maakt weer kerstreclame met AI en mooi is anders

Coca-Cola kreeg vorig jaar een ijsberg kritiek over zich heen om zijn kerstcommercial. Niet omdat het nou zo anders was dan andere kerstreclames van het merk: nagenoeg niet zelfs, maar het lag aan een belangrijk detail: de reclame was met kunstmatige intelligentie gemaakt. Het bedrijf blijft daar ook duidelijk achter staan: zijn kerstcommercial is dit jaar weer met AI geproduceerd.

AI-kerstcommercial Coca-Cola

Creatieven spreken er schande van, en ditkeer niet alleen om hoe de reclame gemaakt is. Hij is ook nog eens.. lelijk. Het probleem is onder andere dat er totaal geen consistentie inzit. Het lijkt daardoor meer alsof er allemaal verschillende artiesten aan hebben gewerkt die niet echt met elkaar hebben gecheckt wat de ander deed. Ook bewegen de dieren vreemd en lijkt het niet op de AI-video’s die bijvoorbeeld uit Sora 2 en Veo 3 komen rollen. Je houdt er een weinig feestelijk gevoel aan over.

Coca-Cola geeft aan dat er 100 mensen vertrokken waren bij dit project. Het wil niet zeggen hoeveel geld er in het spotje is gaan zitten. In ieder geval zegt Coca-Cola zelf dat dit spotje goedkoper en sneller in elkaar is gezet dan bij de traditionele manier het geval is. Het kostte geen jaar, maar een maandje. Eerlijk is eerlijk, dat vinden we nog vrij lang voor wat er uiteindelijk uit is gekomen. Vooral de luiaard spant wat ons betreft de kroon: een deprimerend gezicht, al heeft hij nog zo’n grote lach. Akelig, kunnen de spastisch hoppende konijnen er ook wat van.