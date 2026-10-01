Het is nog niet echt koud, maar het is wel herfst en dat betekent dat we over niet al te lange tijd de kachel weer aanzetten. Misschien kun je dat moment wel even uitstellen, zeker als je alleen woont: een warmtekussen kan namelijk ook al veel schelen. Maar hoe kies je een warmtekussen uit?

Wat voor warmtekussen?

Het eerste wat je moet bedenken als je een warmtekussen gaat kopen, dat is wat voor een je precies wil. Je hebt ze elektrisch met een snoer eraan, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een modernere variant te kiezen die je oplaad. Dit zijn bijvoorbeeld de bekende kussens van Stoov of Cosi of Qnuss, die vaak met infraroodwarmte werken. Er zijn tot slot ook nog mensen die voor een kersenpitkussen kiezen maar die koelen na opwarmen vrij snel af. Het grote verschil tussen zo'n elektrisch kussen met snoer en een oplaadbaar kussen is dat de oplaadbare variant op den duur weer opgeladen moet worden en ook meestal niet verschillende standen heeft. Met snoer is echt voor langdurig gebruik, al ben je dan dus wel afhankelijk van een stopcontact.

Het formaat

Het is ook even afwachten waar en hoe je het kussen wil gebruiken. Misschien juist voor je nek of voor je onderrug: dat maakt wel een verschil. Ook kun je kiezen voor een vierkant kussen die je gewoon naast jezelf neerzet op de bank. Er zijn ook speciale insteekkussens voor je voeten en een soort dekentjes als je toch iets meer wil. Bedenk dus goed hoe je het kussen gaat gebruiken, zodat je het formaat kunt bepalen.

Hoezen

Je kunt bij veel kussens een aparte hoes kopen, maar check van tevoren goed of je inderdaad een andere hoes kunt gebruiken en bedenk wat voor hoes je wil: een beetje wollig, een harde stof die misschien beter tegen vlekken kan? Er zijn veel mogelijkheden om uit te kiezen, maar soms moet je per se alleen bij de maker van dat kussen zijn voor hoezen en misschien is dat een beetje onhandig: check dus eerst je opties.

Veiligheid

Nu zijn apparaten die in Europa worden verkocht doorgaans vrij veilig, maar het is toch goed om zelf ook nog wat checks te doen om zeker te weten dat je een warmtekussen koopt waar je blij van wordt. Denk aan het checken hoe het zit met de hittebeveiliging, of het kussen automatisch uitschakelt na 60 of 90 minuten, zodat het niet misgaat als je toch in slaap dut.

De prijs

Als je iets koopt, moet je natuurlijk ook naar de prijs kijken. Het kan vrij snel in de papieren lopen met warmtekussens, maar je kunt ze ook open voor 40 euro bij de Action. Eentje van het bekende Stoov kost al gauw 100 euro en meer. Het is een verschil in kwaliteit, het is een verschil in wat je mag verwachten van het apparaat (want ja, het is nog steeds een apparaat). Misschien wil je er meteen twee kopen, dat kan ook beïnvloeden waar je voor kiest. Kortom, de prijs is een vijfde en laatste belangrijke factor voor een warmtekussen.