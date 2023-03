Stoov wil je er warmpjes bij laten zitten op de Dag van de Thuiswerker

Ooit van Stoov gehoord, als het antwoord ja is, zit je er warmpjes bij. In ieder ander geval moet je wel even wat taalkennis hebben want een - Stoof - is wel een dingetje van vroeger. Het was een middel (afhankelijk van het materiaal) wat warmte gaf en dan meestal voor je voeten. En met dat in het achterhoofd bedacht het Nederlandse Stoov (met een V) een gadget die, nu thuiswerken de nieuwe standaard is, voor veel warmte zorgt.

De nieuwe Stoov is een warmtedeken dat over je bureaustoel past. Het begon allemaal in 2020, het jaar waarin we al of niet gedwongen werden om thuis te werken. Het begrip thuiswerkplek was geboren. Een nieuwe bureaustoel op kosten van de baas, een 24-inch monitor als tweede scherm en dan nog plekje vinden voor een bureau. Thuiswerkers aan de koffietafel, in de keuken, op zolder en in de garage. Het thuiskantoor kreeg een extra dimensie.

Met een Big Hug kun je er eindelijk eens echt warmpjes bij gaan zitten

Veel van die werkplekken waren wat temperatuur betreft niet de meest aangename plaats om te werken. Je zult je zeker de beelden herinneren als tijdens een Zoom-meeting er weer eens wat collega’s met een jas aan de camera in zaten te gluren. En toen was daar Stoov, een Nederlands bedrijf en bedenker van van duurzame warmtekussens en inmiddels de Big Hug, een warme knuffel in de vorm van een warmtedeken geschikt voor vrijwel iedere stoel.

Die Big Hug is een handig formaat deken in meerdere kleuren met drie verschillende warmtestanden. Omdat je direct contact maakt gaat er nauwelijks energie verloren en kun je er eindelijk eens echt warmpjes bij gaan zitten. Omdat de Stoov warmtedeken is gemaakt van gerecyclede en recyclebare materialen is hij ook nog eens milieuvriendelijk.