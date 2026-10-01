Een bril om beter te zien is de normaalste zaak van de wereld, maar een gehoorapparaat dragen blijkt voor veel mensen toch een grotere stap. EssilorLuxottica probeert die twee werelden daarom samen te brengen. De nieuwe Nuance Audio Plus ziet eruit als een normale bril, maar heeft technologie in het montuur waarmee gesprekken en omgevingsgeluid versterkt kunnen worden.

De Nuance Audio Plus is de tweede generatie van de gehoorbril van EssilorLuxottica en is bedoeld voor volwassenen die licht tot matig gehoorverlies ervaren. De bril is inmiddels ook verkrijgbaar in Nederland en krijgt hier een adviesprijs vanaf 899 euro, afhankelijk van de gekozen glazen.

Gehoorondersteuning verstopt in een normale bril

Het interessante aan Nuance Audio Plus is dat je aan de buitenkant niet direct ziet dat er gehoortechnologie in zit. De luidsprekers zijn verwerkt in de pootjes van het montuur en maken gebruik van een open-ear ontwerp. Je oren blijven daardoor volledig vrij.

Microfoons vangen ondertussen geluid uit de omgeving op. Dankzij directionele microfoons en beamforming kan de bril zich bijvoorbeeld richten op degene die voor je zit. Dat moet vooral in rumoerige omgevingen helpen om een gesprek beter te kunnen volgen.

EssilorLuxottica zegt bij deze tweede generatie onder meer de versterking, spraakverstaanbaarheid bij achtergrondgeluid en de manier waarop je je eigen stem hoort te hebben verbeterd.

Ook de batterijduur is langer geworden. Nuance Audio Plus moet onder gemiddelde omstandigheden ongeveer tien uur meegaan. Opladen kan via het meegeleverde laadstation en een USB-C-kabel.

Je bepaalt zelf waar je naar luistert

Via de Nuance Audio-app kan de gebruiker bepalen hoe de omgeving wordt versterkt. Daarvoor zijn twee belangrijke luistermodi beschikbaar.

In de Frontal-modus concentreert de bril zich op geluid dat van voren komt. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je tegenover iemand aan tafel zit. Met All-around worden juist geluiden uit de volledige omgeving versterkt.

Daarnaast zijn er vier vooraf ingestelde versterkingsprofielen. Het volume kan op vijf niveaus worden ingesteld en voor achtergrondgeluid zijn drie niveaus van ruisonderdrukking beschikbaar.

Voor veelgebruikte functies hoef je bovendien niet iedere keer je telefoon te pakken. EssilorLuxottica heeft bediening rechtstreeks in het montuur verwerkt. Er komt daarnaast een losse afstandsbediening beschikbaar.

Ook gewoon je bril op sterkte

Nuance Audio Plus moet tegelijkertijd een volwaardige bril blijven. Er kunnen verschillende soorten optische glazen in worden geplaatst, afhankelijk van de ogen van de gebruiker. Ook Transitions-glazen, die automatisch donkerder worden wanneer de hoeveelheid licht verandert, behoren tot de mogelijkheden.

Daarmee probeert EssilorLuxottica één apparaat te maken voor twee problemen die vaak tegelijkertijd optreden: minder goed zien en minder goed horen.

Er zijn drie monturen beschikbaar: Square 53, Panthos 48 en Upturn 52. Die komen in vijf kleuren, waaronder zwart, bordeauxrood, donkerblauw, amber en donkergroen. Sommige uitvoeringen beschikken over verstelbare neuspads.

Je kunt er ook mee bellen

Er zit nog een functie in de bril die hem wat meer richting de huidige generatie slimme brillen duwt. Nuance Audio Plus kan worden gekoppeld aan een compatibele iPhone , waarna telefoongesprekken handsfree via het montuur gevoerd kunnen worden.

Toch is dat duidelijk niet het hoofddoel van deze bril. Geen camera's, AI-assistent of display voor je ogen: de technologie is in de eerste plaats ontwikkeld om mensen beter te laten horen zonder dat ze daarvoor een traditioneel gehoorapparaat hoeven te dragen.

Volgens EssilorLuxottica lijkt daar daadwerkelijk een doelgroep voor te bestaan. De eerste generatie Nuance Audio is inmiddels verkrijgbaar in 14 landen en bij meer dan 18.000 verkooppunten. Opvallend is dat klanten volgens het bedrijf gemiddeld vijf jaar jonger zijn dan traditionele gebruikers van gehoorapparaten. Twee op de drie zouden bovendien nooit eerder een traditioneel gehoorapparaat hebben overwogen.

Dat zegt natuurlijk vooral iets over de eigen klanten van Nuance Audio, maar het laat wel zien waar EssilorLuxottica met deze productcategorie naartoe wil. Gehoorondersteuning hoeft niet per se iets te zijn wat je in of achter je oor verstopt. Het kan ook gewoon onderdeel worden van iets dat miljoenen mensen iedere ochtend sowieso al opzetten.

Nuance Audio Plus in Nederland

Nuance Audio Plus werd op 14 september wereldwijd gelanceerd en is inmiddels in Nederland verkrijgbaar via erkende opticiens en hoorzorgprofessionals. De adviesprijs begint bij 899 euro, waarbij de uiteindelijke prijs afhankelijk is van onder meer de gekozen glazen.

Goedkoop is dat niet. Daar staat tegenover dat Nuance Audio Plus twee functies probeert te combineren waarvoor je anders afzonderlijke oplossingen nodig hebt.

En misschien is dat uiteindelijk wel de slimste kant van deze bril. Waar veel smartglasses proberen nóg een scherm, camera of AI-assistent aan ons dagelijks leven toe te voegen, probeert deze technologie vooral iets wat we toch al dragen een stuk nuttiger te maken.