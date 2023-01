De voordelen en nadelen van een Apple Homepod

Apple heeft vandaag een nieuwe HomePod aangekondigd: hij is niet bolvormig en mini zoals de.. wel, HomePod Mini. Hij is langwerpig en het bedrijf uit Cupertino belooft beter geluid. Overweeg je al een tijdje een HomePod? Dit zijn de voors en tegens van het apparaat, gebaseerd op de HomePod Mini .

Voordeel: het design is erg tof

HomePod Mini is fantastisch omdat hij er grappig uitziet. Hij is er in leuke kleuren zoals geel en oranje, maar ook in wat meer subtiel wit. Het witte bolvormige ontwerp dat geheel is voorzien van een soort speakernet ziet er geweldig uit. Hij is bovendien ook niet te groot, waardoor je hem gemakkelijk kwijt kunt in je huis.

Nadeel: hij is erg prijzig

HomePod Mini is helaas geen goedkoop apparaat, en de nieuwe HomePod is dat ook niet. Die laatste kost 349 euro, terwijl je voor de Mini ook een flink bedrag van 109 euro. Hoewel hij zeker veel voordelen heeft, is het uiteindelijk een soort Apple-antwoord op de Home Mini van Google. 109 euro voor een kleine speaker is vrij veel geld. Laat staan 349 euro.