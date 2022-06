iPad na iOS-update niet meer als HomeKit hub te gebruiken

De kans is heel groot dat met de komst van de nieuwste iOS versie voor de iPad, iOS16, de tablet van Apple straks niet meer gebruikt kan worden als hub voor het bedienen van HomeKit accessoires. Aanwijzingen daarvoor zijn gevonden in de tweede Beta-release van iOS16. Daarin wordt het ‘schrappen’ van de iPals HomeKit hub min of meer al aangekondigd.

Het zat er al aan te komen

Die verandering was eerder ook al gespot op de preview webpagina van iOS16, maar zonder dat Apple het officieel bevestigde. Bovendien kon de iPad met de eerste beta-release van het nieuwe iOS ook nog steeds als HomeKit hub gebruikt worden.

De betreffende passage uit de iOS16 beta-release: “A home hub is required to take advantage of features like receiving accessory notifications and allowing other people to control your home. You will not be able to view shared homes until those homes are also upgraded to the latest HomeKit. iPad will no longer be supported as a home hub.”