Streamingdienst Deezer is inmiddels al een tijdje aan het strijden tegen AI. Het laat je zelfs je playlist bij andere streamingdiensten checken op muziek die met kunstmatige intelligentie is gemaakt. Zo zorg je dat je alleen naar echte artiesten luistert. Maar misschien vind je het wel helemaal niet belangrijk: als het goed klinkt, dan klinkt het goed, toch? Deezer geeft je nu de mogelijkheid om te kiezen of je AI wil, of toch liever niet.

AI-muziek

Deezer introduceert in zijn app een optie om AI-muziek uit je luisterervaring te weren. Er zit een schuifje in waarmee je heel duidelijk kunt aangeven: ja, doe maar, of nee, ik wil het neit horen. Het schuifje is er alleen op dit moment nog niet. Deezer zegt eraan te werken en komt er voor eind 2026 mee. De streamingdienst zou tot nu toe meer dan 42 miljoen nummers die AI-gegenereerd zijn hebben gedetecteerd. Het houdt het ook weg uit de aangeraden nummers. Ook zijn er meer dan 14 miljoen albums als mogelijke AI aangemerkt.

Alexis Lanternier, CEO van het Franse Deezer, zegt: "De explosie van door AI gegenereerde content blijft gevolgen hebben voor het hele muzieke ecosysteem. Wij geloven in het vormgeven van een toekomst die gebaseerd is op transparantie en keuzevrijheid, met respect voor artiesten, songwriters en muziekliefhebbers. We blijven ons inzetten om eventuele negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd onze gebruikers zo veel mogelijk controle te geven over hun muziekervaring."

Deezer

Het is inderdaad eigenlijk opvalllend dat Deezer wel de optie geeft om wel AI-muziek te kunnen beluisteren, want het is er zelf heel duidelijk niet blij mee, omdat het stelt dat het de muziekindustrie er niet per se beter op maakt. Wel geeft het aan dat het duidelijke signalen van zijn luisteraars krijgt dat ze AI wel weg willen filteren. Volgens onderzoek zou 45 procent van de streamingdienstgebruikers 100 procent van de met AI-gemaakte muziek weg willen filteren uit hun luisterervaring.

Je krijgt het dan dus ook niet meer in de zoekresultaten. Deezer zou dagelijks 90.000 volledig met AI-gegenereerde liedjes per dag binnen krijgen en dat is al meer dan de helft van het dagelijks aantal nummers dat het überhaupt binnen krijgt. Dat zegt op zich ook iets moois over mensen: hoe ontzettend fanatiek we als mensen toch ook muziek maken dat we bijna 90.000 nummers per dag bij Deezer aanmelden.

97 procent van de mensen zou het verschil tussen AI-genereerde muziek en door de mens gemaakte muziek niet horen. Maar mensen willen dat wel graag weten. Dus ja, het kunnen wegfilteren is dan toch wel fijn, naast dat het goed is om die muziek van labels te voorzien.