De meeste guldenbiljetten die je achter in een la vindt, kun je bij De Nederlandsche Bank nog tot 1 januari 2032 omwisselen. Maar voor het Vondelvijfje, het geeltje en guldenmunten geldt dat niet.

Een tientje met Frans Hals of een vijftigje met de zonnebloem kun je nog bij De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam inleveren. Daarvoor geldt de vaste koers van 2,20371 gulden voor één euro. Bij een biljet van 25 gulden maakt zelfs het ontwerp verschil: het roodborstje valt nog binnen de termijn, terwijl die voor het biljet met Sweelinck op 1 mei 2025 verstreek.

Van gulden naar euro

Op 1 januari 2002 verschenen de eurobiljetten en -munten in Nederland . Een maand later, op 28 februari, werd de euro om middernacht het enige wettige betaalmiddel in het hele eurogebied. De Europese Centrale Bank bevestigde toen ook de Nederlandse omwisseltermijnen voor biljetten en munten.

Lang niet iedereen leverde zijn oude geld meteen in. Eind 2002 lagen er nog 43 miljoen guldenbiljetten buiten DNB, terwijl er vlak voor de komst van de euro 298 miljoen in omloop waren. Voor munten liep de omwisseltermijn op 1 januari 2007 af. Sindsdien kun je bij DNB ook met een dubbeltje of rijksdaalder niet meer terecht.

Heb je vooral een pot oude munten gevonden, dan is DNB op zijn omwisselpagina duidelijk: “Kan ik nog guldenmunten omwisselen? Nee. Je kan geen guldenmunten omwisselen bij De Nederlandsche Bank.”

De afbeelding op je biljet kan het verschil maken

Begin 2025 riep DNB bezitters van Vondel- en Sweelinckbiljetten op die nog in te leveren. Voor die biljetten was 1 mei 2025 de laatste dag

Bij de biljetten die je nog kunt inleveren, gaat het onder meer om deze uitvoeringen:

Het tientje met Frans Hals.

Het latere tientje met de ijsvogel.

Het 25-guldenbiljet met het roodborstje.

Het 50-guldenbiljet met de zonnebloem.

Hoe lever je een biljet in?

Voor een bezoek aan DNB in Amsterdam maak je vooraf een afspraak. Je kunt ook een verzoek per post sturen of mailen naar [email protected] . DNB reageert binnen 30 dagen om een afspraak in te plannen.

Bij zo’n verzoek vraagt DNB om je naam, adres, telefoonnummer, bankgegevens en een kopie van je identiteitsbewijs. Je geeft ook door welke biljetten je hebt en waar ze vandaan komen. Verstuur je het verzoek per post, dan adviseert DNB dat aangetekend te doen. De biljetten mogen bovendien niet te veel beschadigd zijn

Goed om te weten: DNB rekent geen kosten voor het omwisselen. Je krijgt de nominale waarde van je biljet terug, zonder rente of correctie voor inflatie.

Miljoenen briefjes bleven liggen

Eind 2024 waren nog 34 miljoen biljetten niet ingeleverd, met een gezamenlijke waarde van ongeveer € 425 miljoen. Daar zaten 12 miljoen Vondel- en Sweelinckbiljetten tussen, destijds samen goed voor € 54 miljoen. Van die groep waren 9 miljoen briefjes een vijfje.

Een publieksoproep begin 2025 bracht in korte tijd ongeveer 3.100 omwisselverzoeken op gang. Dat waren er meer dan de 3.000 verzoeken in heel 2024.

Wat bracht een vijfje nog op?