Er komt een digitale euro: dit is wat dat inhoudt

De Europese Unie wil dit jaar bedenken hoe het een digitale euro wil gaan invoeren. Het gaat om een virtuele munt die bestaat als een soort verlengde van de euro’s die we kennen als fysieke munt en bankbiljetten.

Digitale euro

Is het dan crypto? En zijn voor veel mensen euro’s niet sowieso al digitaal, omdat ze alles van hun bankrekening direct betalen in plaats van contant? Het gaat eigenlijk om een soort gecentraliseerde versie van een cryptomunt. De digitale munt kan worden gebruikt om betalingen online te verrichten, al wil onze overheid ook dat er een offline-versie komt waarmee je ook kunt betalen als er overal storing is.

De digitale euro is sinds 2023 in ontwikkeling en de Europese Centrale Bank moet hem gaan uitgeven. Het wordt een wettig betaalmiddel dat dus wel veel van crypto weg heeft: je zet de digitale euro’s in een digitale portemonnee en kunt dan betalingen doen. Het verschil tussen deze digitale euro en een cryptomunt is niet de techniek, want die werkt waarschijnlijk ongeveer hetzelfde. Het gaat er vooral om dat het dus gecentraliseerd is, omdat de ECB het uitgeeft. Ook is hij altijd gelijk aan de gewone euro, dus hij houdt er geen eigen koersen op na.