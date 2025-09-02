Er komt een digitale euro: dit is wat dat inhoudt

De Europese Unie wil dit jaar bedenken hoe het een digitale euro wil gaan invoeren. Het gaat om een virtuele munt die bestaat als een soort verlengde van de euro’s die we kennen als fysieke munt en bankbiljetten.
Is het dan crypto? En zijn voor veel mensen euro’s niet sowieso al digitaal, omdat ze alles van hun bankrekening direct betalen in plaats van contant? Het gaat eigenlijk om een soort gecentraliseerde versie van een cryptomunt. De digitale munt kan worden gebruikt om betalingen online te verrichten, al wil onze overheid ook dat er een offline-versie komt waarmee je ook kunt betalen als er overal storing is.
De digitale euro is sinds 2023 in ontwikkeling en de Europese Centrale Bank moet hem gaan uitgeven. Het wordt een wettig betaalmiddel dat dus wel veel van crypto weg heeft: je zet de digitale euro’s in een digitale portemonnee en kunt dan betalingen doen. Het verschil tussen deze digitale euro en een cryptomunt is niet de techniek, want die werkt waarschijnlijk ongeveer hetzelfde. Het gaat er vooral om dat het dus gecentraliseerd is, omdat de ECB het uitgeeft. Ook is hij altijd gelijk aan de gewone euro, dus hij houdt er geen eigen koersen op na.
Het doel is dus ook anders: waar crypto vaak worden ingezet om te speculeren op een soort aandeel-achtige manier, daar is de digitale euro wat minder spannend. Het is echt alleen een betaalmiddel. Ook is het dus veel stabieler dan een cryptomunt, die de ene dag 10 keer zoveel waard kan zijn dan de volgende. Ook zou de digitale euro betrouwbaarder zijn, omdat hij ten eerste ongeveer overal geaccepteerd wordt en door iedereen kan worden gebruikt. Daarnaast zit er de garantie van een centrale bank achter en dat moet het een betrouwbaardere munt maken.
Het voelt voor ons in Nederland misschien als een wat overdreven ‘extra’, omdat we nu eenmaal iDeal hebben en dat eigenlijk perfect werkt. Echter is het grote verschil dat je voor de digitale euro geen gewone bankrekening nodig hebt, wat bijvoorbeeld voor mensen uit het buitenland handig kan zijn. Ook kun je hierdoor direct betalen op webshops zonder dat er een tussenpartij is. Aangezien die tussenpartijen soms wat vaag worden omschreven op je bankrekening, kun je hierdoor beter herleiden waar je een aankoop hebt gedaan.
Wel komt er waarschijnlijk een limiet per persoon, al moet nog worden vastgesteld wat die limiet wordt. Er zou worden gedacht aan 3.000 euro. Dit is om tegen te gaan dat mensen banken leegtrekken door hun spaargeld in digitale euro’s te veranderen. Het moet dus echt een betaalmiddel worden, en geen beleggings- of spaarmiddel.