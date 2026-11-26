Je video hapert zodra je op de bank zit? De plek van je router kan je wifibereik beperken. De Consumentenbond adviseert om hem te verplaatsen; als dat niet genoeg is, kan mesh-wifi helpen.

De meterkast lijkt een logische plek voor je modem: uit het zicht en dicht bij de aansluitingen. Coolblue zegt dat veel mensen hem daar neerzetten, terwijl de Consumentenbond juist aanraadt die plek te vermijden. Dat kan voor flink wat mensen relevant zijn: volgens cijfers van Overstappen.nl uit februari 2026 ervaart 73 procent van de Nederlanders internetproblemen, ook al geven ze hun verbinding gemiddeld een 7,9.

Eerst meten, dan schuiven

De Consumentenbond raadt aan om je router buiten de meterkast te zetten en daarna het verschil in signaalsterkte te meten . Coolblue adviseert om een plek zo centraal mogelijk in huis te kiezen.

De hoogte telt ook mee. Solcon, Internetten.nl en iCreate Magazine adviseren een centrale, hoge plek voor de router. Een plek op een kast is volgens praktische wifi -gidsen een optie, zolang de router vrij staat van muren en apparaten die het signaal kunnen verstoren.

Goed om te weten: Meet de signaalsterkte op dezelfde plek vóór en na het verplaatsen van je router. Zo vergelijk je het bereik waar je er thuis iets van merkt.

Een goede verbinding kan binnenshuis toch tegenvallen

In dat onderzoek zei 34 procent van de Nederlanders zich het meest te ergeren aan internetstoringen. Ander onderzoek laat zien dat 14 procent regelmatig langzame wifi heeft. Ongeveer 29 procent ergert zich weleens aan wifi die niet goed werkt.

Ook het cijfer voor een provider vertelt je niet hoe sterk het signaal op zolder is. In de ProviderMonitor van de Consumentenbond over het tweede kwartaal van 2026 kregen KPN en Ziggo gemiddeld respectievelijk een 7,5 en een 7,4. Voor de internetkwaliteit gaven KPN-klanten een 7,8 en Ziggo-klanten een 7,4.

De router zelf kan eveneens verschil maken. De Consumentenbond heeft in de afgelopen jaren wifi-modems van onder meer KPN, Ziggo, XS4All, Caiway, ZeelandNet en Tele2 getest om te zien hoe goed ze presteren. Heb je vooral in een andere kamer of op een andere verdieping een matige verbinding, dan noemt Coolblue verplaatsen als een van de stappen die je kunt proberen.

Wat als één router niet genoeg is?

Een mesh-systeem gebruikt meerdere wifipunten in huis die samen één netwerk vormen. KPN biedt zo’n systeem aan onder de naam SuperWifi.

Je hoeft daarvoor niet meteen een mesh-set te kopen. De Consumentenbond noemt ook andere manieren om het bereik te vergroten:

Een homeplug of een repeater.

Een access point.

Deze apparaten zijn bedoeld om het bereik te vergroten.

Coolblue noemt daarnaast een wifi-versterker voor kamers met matig bereik. Ook het wijzigen van het draadloze kanaal kan helpen als je wifi niet goed werkt.

Extra bereik heeft een prijs