Of het nou komt omdat je ontzettend veel onzin-mail van bedrijven krijgt, of iedereen je nu eenmaal in de CC blijft zetten: soms loopt de mailbox heel snel vol en is het maar moeilijk om al die mails bij te benen. Waarom zou je AI het harde werk niet voor je laten doen? Dat scheelt je veel tijd en gedoe, en het mooiste is: dat helpt je ook in de toekomst.

Je inbox opruimen met AI

De grootste tijdvreter in je mailbox is niet zozeer mailtjes beantwoorden: het is inschatten wat belangrijk is. Mailclients hebben tegenwoordig ingebouwd al allerlei AI-snufjes, waardoor je niet eens naar een AI-agent van buitenaf hoeft te grijpen. Je kunt gewoon slimme filters instellen: als je je AI-assistent onderscheid laat maken tussen mails die direct actie vereisen, dingen waarbij je alleen in CC staat en nieuwsbrieven, dan is er al een heleboel kaf van het koren gescheiden.

Vraag om een samenvatting

Het is niet voor niets dat Samsung-telefoons je een Now Brief geven en Google ook iets soortgelijks biedt: het is fijn om even een samenvatting te krijgen van wat er allemaal moet gebeuren of is binnengekomen. Je kunt AI bijvoorbeeld elke ochtend om een samenvatting vragen: "Vat alle ongelezen e-mails van de afgelopen 24 uur samen en lijst alleen de berichten op waarin mij een concrete vraag wordt gesteld."

Laat mails samenvatten

Je opent een mailbericht en ziet al gauw dat het een trail is van 23 mails. Superirritant, want iedereen wil zijn zegje ergens over doen, maar dat betekent niet dat jij het ook van iedereen wil lezen. Vraag AI om een samenvatting te maken, zodat jij snel verder kunt. Een andere handige prompt om te onthouden voor mails in het algemeen is: "Vat deze mailwisseling samen in drie bulletpoints: wat is het probleem, wat is er al besloten en wat wordt er precies van mij verwacht?"

Laat AI actiepunten in een takenlijst of Todoist zetten

Je kunt ook zorgen dat AI een deel van het werk uit je mailbox trekt en er juist losse taken van maakt in bijvoorbeeld Todoist en een takenlijstje binnen Google. Op die manier ben je iets minder in die mailbox bezig en wordt het naast al je andere taken duidelijk wat er precies moet gebeuren.

Houd er bij het gebruik van AI wel rekening mee dat er misschien gevoelige bedrijfsdata in je mail staat die niet in handen van AI moet vallen. Gebruik in die gevallen alleen de AI-tool die je werk aanbiedt. Verder is het bij mails vaak alsnog belangrijk dat jij zelf bepaalt wat er echt essentieel is, dus een AI-tool vragen om ook allerlei mails weg te gooien kan 'gevaarlijk' zijn. Het is toch slim om er ook zelf nog even doorheen te scrollen.