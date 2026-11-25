Je hoort je kind aan de telefoon, maar die vertrouwde stem kan met AI zijn nagemaakt. Deze vorm van oplichting komt ook in Nederland voor. De politie adviseert families om vooraf een simpele afspraak te maken die helpt bij twijfel.

Volgens cybersecuritybedrijf NFIR is 30 seconden tot enkele minuten spraakaudio al genoeg voor een basisstemkloon. Zulke opnames zijn vaak online te vinden, bijvoorbeeld op YouTube of in webinars. Controleer daarom wie je echt aan de lijn hebt.

Hoe weinig stemgeluid is genoeg?

Een stem herkennen wordt lastiger zodra de intonatie ook klopt. Voor een overtuigende kloon, inclusief die intonatie, is 3 tot 10 minuten spraakaudio nodig. Ook opnames van Teams-meetings kunnen daarvoor worden gebruikt. Wie geregeld online aan het woord is, laat dus meer stemmateriaal achter dan alleen dat ene filmpje dat openbaar staat.

Cyberexperts hanteren soms een veel lagere grens: met enkele seconden heldere spraak en gratis software zou al een bruikbare kloon te maken zijn. Een cyberoplichtingsspecialist noemt zelfs vier seconden audio als mogelijke basis.

Telefoonfraude schoot in 2025 omhoog

Bij de Fraudehelpdesk groeide het aantal meldingen over telefoonfraude in 2025 binnen zes maanden van 5.000 naar ruim 17.000. Dat is een stijging van 250 procent bij telefoonfraude in het algemeen , inclusief andere vormen dan oplichting met een gekloonde stem.

Over heel 2025 ontving de Fraudehelpdesk ruim 100.000 fraudemeldingen, meer dan 60 procent meer dan in 2024. Het aantal mensen dat financieel gedupeerd raakte, steeg met ruim 65 procent naar 15.116. Samen verloren zij € 68.492.848, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2024.

Wat doe je als je twijfelt?

De politie adviseert families een codewoord af te spreken. Doe dat vooraf met je kinderen of andere naasten, zodat je er tijdens een onverwacht telefoontje naar kunt vragen.

Bij twijfel raadt de politie aan het gesprek te beëindigen en zelf terug te bellen, liefst via een videobel-app. Je kunt ook een persoonlijke vraag stellen waarop alleen je familielid het antwoord weet.

Goed om te weten: Tijdens zo’n gesprek kun je zelf terugbellen of videobellen.

Een gekloonde stem maken is op zichzelf niet strafbaar. Wie zo’n stem gebruikt om iemand op te lichten, kan wel strafbaar zijn onder artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Volgens Het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, zijn er vooralsnog geen technische middelen die voice cloning tegengaan.

Een waarschuwing aan opa’s en oma’s