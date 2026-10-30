De grootste cryptowebsite ter wereld is gehackt. Het gaat om een serieus hack waarbij er waarschijnlijk voor 5,6 miljard euro aan cryptomunten is buitgemaakt.

Binance gehackt

Er is ook een deel van de gestolen crypto teruggevonden en bevroren, om zo te voorkomen dat ze alsnog in verkeerde handen vallen. Dat is 3 miljard dollar. Maar waarom dat voor de overige, gestolen 3 miljard dollar niet geldt is onduidelijk. Binance verzekert klanten dat hun geld in ieder geval veilig is. Er zouden geen fondsen van gebruikers zijn geraakt.

Tegelijkertijd zegt een van de topmensen echter ook dat alle verliezen door hacks worden vergoed. Het is dus de vraag in hoeverre het geld van gebruikers vielig is, of dat ze straks uit het noodpotje van Binance zelf worden gecompenseerd. Het is een beetje vaag allemaal, maar dat komt mogelijk ook omdat het platform nog bezig is met het onderzoek.

In ieder geval doet nieuws als dit de cryptovaluta in zijn geheel weinig goeds. Veel crypto zijn dan ook gezakt, waarbij de bekende aanvoerder Bitcoin is. Die ging naar 77.500 dollar en zo laag is het in zes weken niet geweest. Er wordt dus mteeen op de markt gereageerd en dat is ook niet zo heel gek. Binance bestaat al sinds 2017 en is het bekendste en grootste cryptoplatform ter wereld.

Cryptovaluta

Er zijn meer dan 323 miljoen geregistreerde gebruikers op het platform en het gebruikersaantal zou meer dan 40 procent van alle cryptobezitters zijn. Je kunt er meer dan 100 verschillende cryptovaluta kopen. Het is dan ook de grootste cryptoroof ooit die er nu heeft plaatsgevonden, maar dat is logisch omdat het zo'n immens groot platform is.

De hackers die erachter zitten zouden Noord-Koreanen zijn en er zou een laptop van een medewerker zijn gebruikt om het geld buit te maken. De hacker had er maar 20 minuten voor nodig. Hij of zij zou behoren tot de groep TraderTraitor, wat een bekende hackersgroep uit dat land is.