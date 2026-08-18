De laatste weken zijn er meerdere gevallen naar buiten gekomen van gestolen data van eigenaren van hardware-crypto-wallets. Zowel persoonlijke gegevens als uiteindelijk ook cryptovaluta zijn daarbij buitgemaakt.

De afgelopen weken hebben zowel SafePal als Trezor – twee van de grootste makers van fysieke crypto -wallets – melding gemaakt van gestolen klantendata. Het gaat om de namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten.

De getroffen klanten hebben de fysieke crypto-wallets bij deze bedrijven besteld. Een fysieke crypto-wallet is hardware – vaak in de vorm van een USB-stick of een schermpje – waar je je privésleutels bewaart. Met deze wachtwoorden – ook wel ‘seed phrases’ genaamd – kun je vervolgens bij je crypto, die altijd standaard in de online blockchain staat.

Doordat de persoonlijke gegevens van mensen die deze crypto-wallets bij de bedrijven hebben besteld zijn gestolen, kunnen hackers er achter komen wie de mensen met veel crypto in het bezit zijn. Daardoor kunnen ze zich specifiek op deze mensen richten en bijvoorbeeld via phishing proberen meer informatie te achterhalen – natuurlijk om uiteindelijk het virtuele geld te kunnen stelen.

Ook cryptocurrency gestolen

Daarover gesproken: werd eerder deze maand ook al meer dan 130 miljoen dollar aan cryptocurrency buitgemaakt door wachtwoorden te raden van gebruikers. Het ging om de Coldcard-hardware-wallet van Coinkite.

De fysieke crypto-wallets maken zoals gezegd ‘seed phrases’ aan, en hackers konden de wachtwoorden die Coldcard-wallets gingen genereren raden. De hardware zelf is niet verbonden aan het internet, maar de cryptocurrency staat natuurlijk wel gewoon in de blockchain, en met de phrases krijgen hackers daar simpel toegang toe en kunnen ze al het virtuele geld stelen.

Nog altijd de veiligste optie

Hardware-wallets worden gezien als de veiligste manier om crypto te bewaren, omdat privésleutels offline staan. Deze privésleutels staan op de chip die nooit online komt, en een knop op het apparaat moet ingedrukt worden om een transactie te bevestigen.

Het nadeel is dus dat hackers proberen de herstelzin – oftewel de seed phrase – te achterhalen. Als zij deze 12 of 24 woorden weten te raden, krijgt men direct toegang tot je crypto. Natuurlijk is het ook mogelijk dat iemand direct je apparaat steelt en je code weet.

Heel veel kun je hier niet aan doen. Een hardware-wallet is nog altijd de veiligste manier om je crypto te bewaren, maar zoals uit recente voorvallen blijkt is het ook niet zaligmakend. Zorg in ieder geval altijd dat je alert blijft voor mogelijke phising-mails.