Meer dan 140 bedrijven staan achter nieuwe betalingsmunt Open USD.

Visa, Stripe, Mastercard, BlackRock, Coinbase en meer dan honderd andere grote namen uit de financiële wereld en tech hebben zich verenigd achter Open USD (OUSD): een nieuwe stablecoin die later dit jaar gelanceerd wordt. De munt wordt uitgegeven door Open Standard, een onafhankelijk bedrijf met gedeeld bestuur, en is specifiek ontworpen voor grootschalige zakelijke betalingen.

Geen kosten, geen volumelimieten en gedeelde inkomsten

Wat Open USD onderscheidt van bestaande stablecoins zijn drie kernprincipes. Bedrijven kunnen de munt gratis aanmaken en inwisselen, zonder kunstmatige volumebeperkingen. Daarnaast ontvangen partners nagenoeg alle opbrengsten die gegenereerd worden door de onderliggende reserves — na aftrek van een kleine beheersvergoeding. Ten slotte wordt de munt niet beheerd door één enkele uitgever, maar door een onafhankelijke organisatie waarvan het bestuur bestaat uit de aangesloten partners.

"Bestaande stablecoins hebben grote kracht, maar om ze op schaal te gebruiken hebben bedrijven iets nodig dat open, goedkoop, snel en in lijn met hun belangen is," zegt oprichter-CEO Zach Abrams van Open Standard. "We zijn verheugd meer dan 140 bedrijven samen te brengen voor de lancering van Open USD."

Wie doen er mee?

De lijst met deelnemers leest als een who's who van de wereldwijde financiële sector. Aan betalingskant doen mee: Visa, Mastercard, American Express, Discover, Stripe, Adyen, Klarna, Western Union en Remitly. Grote banken en financiële instellingen zoals BlackRock, BNY, Standard Chartered, Sumitomo Mitsui, DBS en U.S. Bank hebben zich eveneens aangesloten. Vanuit de techwereld zijn dat onder meer Google Samsung Electronics , Shopify, Cloudflare, IBM en DoorDash. En de crypto -sector is vertegenwoordigd door Coinbase, OKX, MetaMask, Ripple, Gemini en Bybit.

Stripe-president Will Gaybrick laat weten dat Open USD de standaard stablecoin wordt voor alle bedrijven die via Stripe opereren. Visa-topman Jack Forestell benadrukt dat het bedrijf dezelfde risicostandaarden en operationele discipline die het toepast op zijn wereldwijde netwerk ook meebrengt naar Open USD.

Wat is een stablecoin en waarom is dit groot nieuws?

Een stablecoin is een digitale munt waarvan de waarde gekoppeld is aan een stabiele valuta - in dit geval de Amerikaanse dollar. Anders dan Bitcoin of Ethereum schommelt de prijs nauwelijks, waardoor stablecoins geschikt zijn als betaalmiddel. Transactievolumes naderen inmiddels die van het traditionele ACH-betalingsnetwerk in de VS. Analisten bij BNY schatten dat de totale stablecoin-markt tegen 2030 kan groeien naar 1,5 biljoen dollar.

Het bijzondere aan Open USD is de combinatie van neutrale governance en gedeelde economische voordelen - iets wat volgens betrokkenen ontbrak bij bestaande munten als USDT en USDC, waar één partij de controle heeft en de rentewinsten op reserves grotendeels zelf houdt.

Wanneer is Open USD beschikbaar?

Open USD wordt naar verwachting later in 2026 gelanceerd. Tempo heeft al aangekondigd dat de munt vanaf dag één native uitgegeven wordt op hun netwerk, met ondersteuning voor betalingen, liquiditeit en DeFi. Bedrijven die willen deelnemen aan Open Standard kunnen zich aanmelden via de officiële website.