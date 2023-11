​Wat is er allemaal aan de hand bij Binance?

Het bekende cryptoplatform Binance zit diep in de problemen. We praten over een miljardenboete, een ceo die opstapt en een uit elkaar brokkelend beeld van cryptovaluta. Het is immers niet bepaald positief voor de decentrale manier van betalen, wanneer een van de grootste handelsplatformen er zo’n potje van maakt.

Er gloort ook hoop aan de horizon voor aanhangers van Binance: door dit alles te doen, mag het platform wel actief blijven in de Verenigde Staten. De vraag is of het imago van het bedrijf niet een iets te hoge deuk heeft opgelopen. Plus, Zhao blijft wel een meerderheidsbelang in het bedrijf houden, dus zijn invloed is niet per se weg nu hij van de belanfrijkste positie in het bedrijf verdwijnt.

CEO Changpeng Zhao legt zijn functie neer. Hij moet ook wel, want hij bekent dat hij zich inderdaad niet heeft gehouden aan Amerikaanse wetgeving tegen witwassen. Erg vervelend, want dit heeft direct invloed op hoe mensen (en dan vooral mensen die niet bekend zijn met cryptovaluta) cryptovaluta beschouwen. Het is al een wereld die niet altijd in een positief daglicht staat en dat wordt nu nog eens vergroot. Daarnaast moet Binance ook een extreem hoge boete betalen: 4,3 miljard dollar.

Cryptoplatform

De beurstoezichthouder SEC zal er dus ook niet helemaal gerust op zijn. Dat kan oo zijn beurt echter rekenen op juridische procedures van verschillende cryptobedrijven. Die menen namelijk dat SEC helemaal geen toezichthouder op crypto zou moeten zijn, gezien de decentrale natuur ervan. SEC vindt van wel en stelt dat bijvoorbeeld Binance niet goed omgaat met geld van klanten en dat het hele bedrijf illegaal is in de VS, en dus per definitie dan ook illegaal bezig is. Wat niet helpt is dat er veel zorgen zijn over de decentrale facetten en dan vooral het gebruik ervan door terroristische organisaties en landen zoals Rusland.

Het is de vraag in hoeverre cryptoplatforms verkeerd bezig zijn als ze zich bijvoorbeeld niet melden bij de Amerikaanse regelgevers. Cryptogebruikers vinden immers dat het decentraal is en dat ze zich niet hoeven te melden. Betekent dat echter per se dat je dan een ‘boef’ bent? Sommige landen willen dat grijze gebied niet afwachten.