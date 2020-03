Helpdesk voor ouderen over online activiteiten

Het Nationaal Ouderenfonds, VodafoneZiggo en Samsung slaan de handen ineen en zijn vanwege het coronavirus gestart met de Helpdesk Welkom Online. Ouderen kunnen deze gratis helpdesk bellen voor alle vragen die ze hebben over online activiteiten. Idee van het helpdesk is dat ze ouderen stap voor stap helpen hoe zij toch in sociaal contact kunnen blijven met familie en vrienden, zodat ook ze samen online spelletjes kunnen spelen, online boodschappen kunnen bestellen en kunnen videobellen.

Kwetsbare doelgroep