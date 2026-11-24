Vraag een collega hoeveel tijd AI per dag oplevert en je krijgt meestal snel antwoord. Een half uurtje. Soms meer.

Onderzoek laat hetzelfde zien. Adviesbureau &samhoud vroeg in juni 2026 duizend Nederlandse kenniswerkers naar hun AI-gebruik. Ruim zeventig procent gebruikt het op het werk. Twee derde zegt er productiever van te zijn geworden, en volgens henzelf scheelt dat tientallen minuten per dag.

Alleen: het zijn schattingen. In Denemarken hebben economen zulke schattingen nagerekend. Anders Humlum en Emilie Vestergaard legden de antwoorden van zo'n 25.000 werknemers naast de officiële cijfers over hun uren en lonen. Zelf schatten die werknemers dat AI ze 2,8 procent van hun werktijd scheelt. In de geregistreerde uren zie je daar niks van terug. In de lonen ook niet.

Hoe weet je wat AI je team oplevert?

Betaal je voor een stapel AI-licenties, dan wil je weten of ze iets opleveren. Daarvoor moet je weten hoeveel tijd het werk kostte voordat die tools er waren. En zo'n nulmeting heeft bijna niemand. Veel kleine bedrijven schrijven hooguit de uren die ze aan klanten factureren. Hoeveel tijd er in intern werk gaat zitten, staat nergens.

Het goede nieuws: ingewikkeld is het niet. Met een systeem voor urenregistratie houdt het team een paar weken bij hoeveel tijd elke taak kost. Hoeveel uur gaat er in een offerte? En in een sprint, of een klantcase? Doe dat voordat je met de nieuwe tools begint, en een paar maanden later nog een keer. Dan heb je iets om te vergelijken.

Is dat niet een beetje terug naar de prikklok? Een beetje wel. Maar het gaat er niet om mensen te controleren. Je ziet welke klussen meer tijd kosten dan iedereen dacht, en of AI daar iets aan verandert.

Waar blijft die tijd dan?

ActivTrak, een bedrijf dat werkgedrag meet, volgde ruim 10.500 mensen een halfjaar voordat en een halfjaar nadat ze AI gingen gebruiken. Daarna bleken ze twee keer zoveel tijd aan e-mail te besteden. In chatapps ging er zelfs 145 procent meer tijd zitten. En aan geen enkel onderdeel van hun werk waren ze minder tijd kwijt.

De minuut die iemand wint met een vlot geschreven mail, is hij dus zo weer kwijt aan drie berichtjes over die mail.

En die vierdaagse werkweek?

In april 2026 riep OpenAI Amerikaanse werkgevers op om een vierdaagse werkweek te proberen, met behoud van loon. Want AI neemt steeds meer werk over, is de redenering. Klinkt goed. Maar als werkgever kun je dat pas doorrekenen als je weet hoeveel uur er echt vrijkomt.

En dat verschilt flink, laat het Deense onderzoek zien. Ook hier gaat het om eigen schattingen, maar het verschil is groot. Marketingmedewerkers bij een werkgever die AI actief aanmoedigde, schatten hun tijdwinst op 6,8 procent. Leraren op scholen die dat niet deden, kwamen uit op 0,6 procent. Het beroep speelt mee, maar ook hoe een werkgever met de tools omgaat.

Begin bij wie er net bij komt

Dat merk je het sterkst bij nieuwe collega's. Wie begint in een team waar AI gewoon bij het werk hoort, neemt dat over. Wie het zelf moet uitzoeken, doet maar wat. De onboarding is daarom een goed moment om afspraken over AI te maken. Als je nieuwe medewerkers in hun eerste weken inwerkt met dezelfde tools en afspraken als de rest van het team, hoef je ze later niets af te leren.

&samhoud zag iets vergelijkbaars. Waar de leidinggevende het voordoet, gebruiken medewerkers AI ongeveer twee keer zo vaak. Laat nieuwe collega's ook meteen hun uren bijhouden. Zo zie je hoe snel iemand op tempo komt.

En blijkt AI je team nauwelijks tijd te schelen? Dan weet je dat ook. Scheelt weer een licentie.