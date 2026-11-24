In discussies over cloud gaat het meestal over welke provider, welke diensten en welke prijsmodellen. Azure of AWS, een eigen omgeving of alles in de publieke cloud. Wat veel minder aandacht krijgt, is de weg ertussen. Hoe komen data eigenlijk van een server in een eigen datacenter naar een applicatie in de cloud, en weer terug? Voor veel organisaties is dat het moment waarop een mooie multicloud-strategie op papier in de praktijk gaat haperen. De verbinding blijkt de vergeten schakel, en die schakel bepaalt steeds vaker of nieuwe toepassingen als AI, realtime analyses en video echt soepel draaien.

Van één cloud naar een lappendeken

Weinig bedrijven zitten nog volledig bij één partij. Het ene team draait zijn data-analyse bij de ene aanbieder, een ander gebruikt een specifieke AI-dienst bij een concurrent, en de boekhouding of klantgegevens staan om goede redenen nog in een eigen omgeving. Dat is geen chaos, maar een logisch gevolg van kiezen wat per taak het beste werkt. Het nadeel is dat al die omgevingen met elkaar moeten praten. Elke koppeling is een route waarover data reizen, en elke route heeft eigen eigenschappen op het gebied van snelheid, kosten en veiligheid. Hoe meer omgevingen erbij komen, hoe ingewikkelder dat web van verbindingen wordt.

Het publieke internet als snelweg met files

De meest voor de hand liggende route is het publieke internet. Dat werkt, en voor veel toepassingen is het prima. Maar het internet is een gedeeld netwerk zonder garanties: de route die je data nemen kan per moment verschillen, de vertraging schommelt en op drukke momenten neemt de bandbreedte af. Voor een e-mail maakt dat niets uit. Voor een productiesysteem dat razendsnel gegevens uitwisselt met een cloudapplicatie, of voor het trainen van modellen op grote datasets, kunnen die schommelingen merkbaar zijn. Daar komt bij dat verkeer over het open internet meer aanvalsoppervlak biedt, ook als het versleuteld is.

Een eigen rijstrook naar de cloud

Daarom kiezen steeds meer organisaties voor een privéverbinding naar hun cloudomgevingen. In plaats van over het publieke internet lopen de gegevens dan over een afgeschermd netwerk rechtstreeks naar de cloudprovider. Grote aanbieders bieden daar zelf koppelpunten voor aan, en netwerkpartijen bouwen daarop voort. Glasvezelaanbieder Eurofiber noemt zo'n oplossing een hybrid cloud gateway : een verbinding over het eigen glasvezelnetwerk die lokale IT koppelt aan verschillende publieke en private clouds, los van het open internet. Het idee is dat je één beheerde route hebt in plaats van een verzameling losse koppelingen die elk hun eigen beheer vragen.

Waarom latency ineens belangrijk wordt

Lang was de vertraging op een netwerk, de latency, vooral een onderwerp voor gamers en beurshandelaren. Dat verandert. Toepassingen die beslissingen nemen op basis van live data, zoals sensoren in een fabriek, slimme logistiek of AI-assistenten die in een klantproces meedraaien, hebben baat bij een snelle en vooral voorspelbare verbinding. Ook de hoeveelheid data groeit: modellen trainen of grote bestanden synchroniseren tussen omgevingen kost veel bandbreedte. Data hebben bovendien een soort zwaartekracht. Hoe meer gegevens ergens staan, hoe lastiger en duurder het wordt om ze te verplaatsen, wat de keuze voor een goede verbinding nog belangrijker maakt.

Netwerk als onderdeel van de architectuur

De les voor technologieteams is dat het netwerk geen bijzaak is die je achteraf regelt. Wie een nieuwe toepassing ontwerpt, doet er goed aan vanaf het begin mee te nemen waar de data vandaan komen, waar ze verwerkt worden en welke route ze daartussen nemen. Vragen als hoeveel verkeer je verwacht, hoe gevoelig de gegevens zijn en hoeveel vertraging acceptabel is, bepalen of het internet volstaat of dat een privéverbinding loont. Dat voorkomt dat een succesvolle proef bij opschaling vastloopt op een flessenhals die niemand had voorzien.

Innoveren met de basis op orde