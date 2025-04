Vandebron verruilt Amerikaanse cloud voor Europees alternatief Scaleway

In een opvallende stap richting digitale duurzaamheid kiest energiebedrijf Vandebron voor de Europese cloudprovider Scaleway. Ze kiezen ervoor om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse Big Tech bedrijven én voor minder CO₂-uitstoot.

Het Nederlandse energiebedrijf Vandebron heeft zijn cloudinfrastructuur verplaatst van Amerikaanse techreuzen naar de Europese cloudprovider Scaleway. Met deze overstap wil Vandebron niet alleen zijn digitale CO₂-voetafdruk verlagen, maar ook zijn digitale autonomie versterken. Een logische stap voor een bedrijf dat al jaren inzet op duurzaamheid en transparantie.

Minder ‘groene stroom’ uit grijze datacenters

“Onze missie is om de energietransitie te versnellen en daar eerlijk over te zijn naar onze klanten,” zegt Sietse Bruinsma, Director of Technology bij Vandebron. “Dan willen we natuurlijk ook niet onze groene stroom beheren via grijze datacenters.”

Waar de energietransitie draait om het afscheid van fossiele brandstoffen, blijkt de softwarelaag erachter vaak nog sterk afhankelijk van Amerikaanse cloudgiganten als Amazon, Microsoft en Google – goed voor zo’n 80% van de wereldwijde cloudmarkt. Europa neemt slechts 2% voor zijn rekening.

Duurzame servers, minder verspilling

De keuze voor Scaleway is volgens Vandebron strategisch én klimaatbewust. De datacenters draaien op 100% hernieuwbare energie, en de servers gaan gemiddeld 10 jaar mee – tegenover zo’n 4 jaar in de rest van de sector. Bovendien wordt 80% van de onderdelen hergebruikt.

“Dat is echt significant,” stelt Bruinsma. “De CO₂-impact van hardwareproductie is enorm, dus elke extra levensjaar telt.”

Meer dan stroom: ook de software moet groen

Vandebron benadrukt dat duurzaamheid in de energiesector verder gaat dan alleen de stekker. De slimme software achter laadpalen, batterijen en warmtepompen moet net zo groen zijn als de stroom die ze aansturen.

“De cloud is dé ruggengraat van de energietransitie,” aldus Bruinsma. “In deze onrustige tijden is het belangrijk dat we ook digitaal minder afhankelijk worden van buitenlandse partijen.”

Met deze overstap hoopt Vandebron andere spelers in de sector te inspireren om hun digitale keuzes onder de loep te nemen.