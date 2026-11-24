Wie vroeger een nieuwe boekhoudsoftware, een fietsenmaker of een vakantiepark zocht, typte een paar woorden in Google en klikte door een rij blauwe links. Steeds vaker stellen mensen die vraag aan ChatGPT, Perplexity of de AI-modus van Google, en die geven geen lijst met links meer. Ze geven één antwoord in een paar alinea’s, waarin hooguit een handvol bedrijven en bronnen wordt genoemd. Wie in dat antwoord staat, krijgt de aandacht. Wie er niet in staat, bestaat voor die gebruiker eigenlijk niet. Het vakgebied dat zich met die nieuwe vorm van zichtbaarheid bezighoudt, heet GEO: Generative Engine Optimization.

Die verschuiving gaat snel. ChatGPT heeft volgens OpenAI inmiddels meer dan een miljard wekelijkse gebruikers. Google toont sinds mei 2025 AI-overzichten boven de zoekresultaten in Nederland en rolde in oktober 2025 de AI-modus in het Nederlands uit. Dat is een apart tabblad waarin je in gesprek met de zoekmachine tot een antwoord komt. Voor bedrijven betekent dit dat een goede positie in Google niet meer automatisch betekent dat je wordt gevonden.

Wat is GEO precies?

Generative Engine Optimization is het optimaliseren van je content en online aanwezigheid zodat AI-zoekmachines je als bron gebruiken, citeren of aanbevelen. De term komt uit de wetenschap. Onderzoekers van onder meer Princeton University en IIT Delhi publiceerden in 2023 het onderzoek waarin GEO voor het eerst als vakgebied werd beschreven. In 2024 presenteerden ze het op KDD, een van de belangrijkste conferenties over datamining. Ze testten duizenden zoekvragen en keken welke aanpassingen aan een tekst ervoor zorgden dat een AI-zoekmachine die tekst vaker en prominenter gebruikte in zijn antwoord. De beste methoden verhoogden de zichtbaarheid met tot 40%.

Opvallend was welke methoden werkten en welke niet. Het volstoppen van een tekst met zoekwoorden, een oude SEO -truc, had weinig effect. Teksten die hun bronnen vermeldden, citaten van deskundigen bevatten en concrete cijfers gaven, deden het juist duidelijk beter. Een taalmodel zoekt dus naar hetzelfde als een kritische lezer: informatie die specifiek, controleerbaar en betrouwbaar is.

GEO vervangt SEO niet, het bouwt erop voort. Bij klassieke zoekmachineoptimalisatie draait alles om een hoge positie in een lijst met resultaten. Bij GEO gaat het erom dat je onderdeel wordt van het antwoord zelf. De basis blijft hetzelfde: een technisch gezonde website, goede content en autoriteit. Toch is de manier waarop AI-zoekmachines met die basis omgaan wezenlijk anders.

Hoe kiest een AI-zoekmachine zijn bronnen?

Een taalmodel als dat van ChatGPT is getraind op een enorme hoeveelheid tekst, maar die kennis loopt achter en is soms onjuist. Daarom zoeken AI-zoekmachines bij veel vragen eerst op het web en baseren ze hun antwoord op wat ze daar vinden. Die techniek heet retrieval-augmented generation. Het systeem haalt eerst relevante pagina’s op, leest de bruikbare passages en vat die samen tot een antwoord, vaak met bronvermelding.

Google gaat bij de AI-modus nog een stap verder. Een vraag wordt niet als één zoekopdracht behandeld, maar opgeknipt in een reeks deelvragen, die Google tegelijk uitvoert. Google noemt dat ‘query fan-out’. Vraag je bijvoorbeeld welke elektrische fiets geschikt is voor woon-werkverkeer van 25 kilometer, dan zoekt het systeem tegelijk naar actieradius, comfort, prijzen, reviews en onderhoud. Een pagina die precies één van die deelvragen goed beantwoordt, kan zo in het antwoord terechtkomen, ook als die pagina voor de oorspronkelijke vraag niet bovenaan in Google staat.

Wat ervoor zorgt dat een bron uiteindelijk wordt gekozen, maken de bedrijven achter deze systemen niet openbaar. Wel zijn er duidelijke patronen. Een AI-zoekmachine moet je pagina kunnen bereiken en lezen. Je content moet een helder en zelfstandig antwoord geven op de vraag. En je merk moet betrouwbaar overkomen, wat AI-systemen afleiden uit hoe vaak en in welke context je op andere websites wordt genoemd. Een bedrijf dat regelmatig voorkomt in nieuwsartikelen, vergelijkingen en reviews, heeft daardoor een grotere kans om genoemd te worden dan een bedrijf dat alleen over zichzelf schrijft op de eigen website.

Wat kunnen bedrijven nu al doen?

De eerste stap is technisch en wordt vaak over het hoofd gezien. Controleer of AI-crawlers je website mogen bezoeken. Sommige websites blokkeren in hun robots.txt standaard alle AI-bots, bijvoorbeeld uit angst dat hun content wordt gebruikt om modellen te trainen. Dat is een begrijpelijke keuze, maar het betekent ook dat je niet als bron kunt worden geciteerd. OpenAI gebruikt bijvoorbeeld een aparte crawler voor ChatGPT search, die je los van de training crawler kunt toestaan. Zorg ook dat de belangrijkste informatie op je pagina’s als gewone tekst in de HTML staat en niet pas na het laden van JavaScript verschijnt. Niet elke AI-crawler voert scripts uit.

De tweede stap gaat over de manier waarop je schrijft. AI-systemen halen passages uit een pagina, geen complete pagina’s. Een tekst die met een direct antwoord begint en dat daarna onderbouwd, is daardoor makkelijker te citeren dan een tekst die drie alinea’s nodig heeft om ter zake te komen. Gebruik tussenkopjes die klinken als de vragen die je klanten stellen. Wees concreet over prijzen, levertijden, specificaties en voorwaarden. Een zin als “wij leveren maatwerk tegen een scherpe prijs” zegt een taalmodel weinig, “een installatie kost gemiddeld 2.400 euro en duurt twee dagen” wel. Het onderzoek naar GEO laat ook zien dat het vermelden van bronnen, eigen cijfers en uitspraken van experts helpt om als betrouwbare bron te worden gezien.

De derde stap ligt buiten je eigen website. Omdat AI-zoekmachines betrouwbaarheid afleiden uit wat anderen over je zeggen, worden vermeldingen in vakmedia, reviewplatforms, branchegidsen en vergelijkingssites belangrijker. Zorg dat je bedrijfsnaam, je diensten en je kerngegevens op al die plekken hetzelfde worden beschreven. Tegenstrijdige informatie maakt het voor een taalmodel lastiger om met zekerheid iets over je te zeggen. Gestructureerde data, zoals schema-markup voor je organisatie, producten en veelgestelde vragen, helpt systemen daarnaast om je informatie juist te interpreteren.

Tot slot is het belangrijk om te meten wat er gebeurt. Stel de vragen die je klanten stellen zelf aan ChatGPT, Perplexity en de AI-modus van Google, en kijk of je bedrijf wordt genoemd en hoe. In Google Analytics zie je bovendien steeds vaker bezoekers binnenkomen via chatgpt.com of perplexity.ai. Dat verkeer is nog klein, maar vaak waardevol: wie via een AI-antwoord doorklikt, heeft meestal al een duidelijke vraag en is verder in zijn keuzeproces.

Een nieuwe vorm van zichtbaarheid

GEO is een jong vakgebied, en veel van wat werkt wordt nog ontdekt. De systemen veranderen snel en wat vandaag de doorslag geeft, kan over een half jaar anders zijn. Toch is de richting duidelijk. Zoeken verandert van een lijst met opties in een gesprek met een assistent die zelf een selectie maakt. Bedrijven die nu investeren in duidelijke, controleerbare content en in een sterke reputatie buiten hun eigen website, bouwen aan zichtbaarheid die ook in AI-antwoorden standhoudt. Wie daar hulp bij wil, kan terecht bij gespecialiseerde partijen. Zo is er GEO optimalisatie door HV Media , dat bedrijven helpt beter vindbaar te worden in ChatGPT en andere AI-zoekmachines.

De bedrijven die het beste uit deze verschuiving komen, zijn waarschijnlijk niet degenen die op zoek gaan naar trucs om algoritmes te slim af te zijn. Het zijn de bedrijven die de vragen van hun klanten het helderst en eerlijkst beantwoorden. Dat was eigenlijk altijd al het idee achter goede vindbaarheid, maar nu kijkt er een systeem mee dat daar nog strenger op selecteert.