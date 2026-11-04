ChatGPT verwerkt volgens OpenAI inmiddels ongeveer een vijfde van het zoekvolume van Google . Dat klinkt als een flinke verschuiving in de manier waarop we online informatie zoeken. Maar wie naar de bezoekersstromen richting websites kijkt, ziet een heel andere verhouding: daar blijft Google veel groter.

Adam Fry , verantwoordelijk voor het consumentenproduct van ChatGPT, noemt de vergelijking in een interview met Big Technology. Hij spreekt over zoekvragen waarvoor mensen traditioneel een zoekmachine zouden openen. Volgens OpenAI bereikt ChatGPT daarmee inmiddels ongeveer 20% van Googles volume. Dat is een claim van het bedrijf zelf, geen onafhankelijk vastgesteld marktaandeel.

Wat telt ChatGPT als een zoekopdracht?

De definitie van een zoekopdracht is belangrijk. OpenAI telt iedere gebruikersvraag waarvoor ChatGPT het web doorzoekt als één zoekopdracht. Stel je binnen hetzelfde gesprek drie vragen die elk een webzoekactie vereisen, dan tellen die afzonderlijk mee. Een schrijfopdracht die ChatGPT zonder zoeken uitvoert, valt daarbuiten.

Daarmee is de telmethode duidelijker, maar de vergelijking nog niet volledig controleerbaar. Fry maakt niet bekend welk Google-cijfer OpenAI gebruikt, welke meetperiode geldt en welke landen de vergelijking omvat. Bovendien betekent een volume ter grootte van een vijfde van Google niet dat ChatGPT 20 procent van de totale zoekmarkt bezit. Daarvoor moet je ook alle andere aanbieders meetellen en dezelfde meetmethode gebruiken.

Google levert veel meer websitebezoekers op

Voor uitgevers, webwinkels en andere websites is vooral interessant wat er na een zoekvraag gebeurt. Klikt iemand door naar een bron, of biedt het antwoord in de chatbot al voldoende informatie?

Cijfers van Ahrefs laten zien hoe groot het verschil in websiteverkeer is. Het bedrijf analyseerde voor oktober 2026 een groep van 118.671 websites die zijn Web Analytics-dienst gebruiken. Google was binnen die dataset goed voor 24,74 procent van het gemeten verkeer. ChatGPT leverde 0,36 procent. Daarmee stuurde Google ongeveer 69 keer zoveel verkeer naar deze websites. Die percentages vertegenwoordigen geen marktaandeel op de zoekmarkt. Het gaat om gemeten websiteverkeer binnen een specifieke groep sites. Je kunt er dus niet uit afleiden hoeveel zoekvragen beide diensten wereldwijd verwerken.

Wel maakt de vergelijking duidelijk waarom zoekvolume en websitebezoek verschillende onderwerpen zijn. Een chatbot kan veel vragen beantwoorden zonder dat gebruikers vervolgens een externe website openen.

Ook in Europa blijft het verschil groot

Ahrefs geeft ook een regionale uitsplitsing. Binnen het Europese verkeer in dezelfde dataset kwam 40,17 procent van Google en 0,49 procent van ChatGPT. Google leverde daar dus ongeveer 82 keer zoveel verkeer op. De regionale cijfers gaan over Europa als geheel en zeggen niet specifiek iets over Nederlandse websites.

Voor een website-eigenaar kan de verhouding bovendien anders uitpakken. Een specialistische zakelijke website trekt mogelijk een ander publiek dan een nieuwssite of een webshop. De eigen bezoekersstatistieken blijven daarom nodig om te bepalen hoeveel AI-zoekdiensten daadwerkelijk opleveren.

Meer zoeken via ChatGPT betekent niet automatisch minder googelen

De cijfers beantwoorden ook een andere belangrijke vraag nog niet: vervangen mensen hun Google-zoekopdrachten door ChatGPT, of gebruiken ze de chatbot ernaast?

Beide scenario’s zijn mogelijk. Iemand kan ChatGPT gebruiken om een ingewikkeld onderwerp te begrijpen en daarna Google openen om een officiële website te vinden. Andersom kan een Google-zoekopdracht aanleiding geven tot een langer gesprek met een chatbot. Zonder onderzoek naar dat gebruikersgedrag kun je uit de volumevergelijking geen verschuiving van Google naar ChatGPT afleiden.

Voor gebruikers draait het om een bruikbaar antwoord. Voor websites telt daarnaast of dat antwoord een bezoek oplevert. Juist tussen die twee belangen zit de spanning van AI-zoeken: informatie kan zichtbaar en nuttig zijn, terwijl de oorspronkelijke bron daar nauwelijks bezoekers voor terugkrijgt.