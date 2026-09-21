Google kan zijn AI Overviews dan wel voorzien van duidelijkere linkjes naar de bron: er zijn genoeg vragen die verder eigenlijk geen onderzoek vergen, Handig voor gebruikers dat AI het antwoord op de vraag al geeft, in plaats van met 10 linkjes te komen waarmee je het zelf maar mag uitzoeken, maar het zorgt er ook voor dat het nieuwsgierige, creatieve internet verdwijnt.

AI-overviews

Vroeger waren bedrijven alsmaar bezig met één ding als het om hun internetaanwezigheid ging: hoe hoog rank ik in Google Zoeken? Dat is ook niet zo vreemd: je wil als je kraamcadeaus maakt zorgen dat jouw bedrijf als eerste oppopt als iemand googlet naar wat hij of zij moet kopen voor het kraambezoek. Natuurlijk willen bedrijven dat nog steeds, maar dat moet nu allemaal veel uitgebreider. Er moeten FAQ’s en tabellen worden geplaatst op pagina’s, zodat de kans groter is dat je site zelfs helemaal bovenaan staat.

Helemaal bovenaan is namelijk waar je de AI-overviews vindt. Het directe antwoord op je vraag dat door AI uit de content is gepikt die door mensen is geschreven. Er wordt wel gelinkt naar een bron, dus dat is waar je als bedrijf nu wil zijn. Je wil dat AI-chatbots jou noemen als het over een bepaald onderwerp gaat. Er wordt dus geen content geschreven om alleen maar te zorgen dat een bedrijf in die 10 linkjes van Google Zoeken past: het gaat verder dan dat.

De situatie is niet ideaal: waarom zou er nog veel meer nieuwe content komen? Op den duur krijgen websites aanzienlijk minder bezoekers en zullen ze menselijke contentschrijvers de laan uit moeten sturen. Hoe wordt nieuwe content dan nog gemaakt? AI doet immers ongeveer alles gebaseerd op menselijke input. Het is een wat vreemde gedachte, maar tegelijkertijd is dat wel waar we met zijn allen naartoe gaan, zolang we niet meer op linkjes klikken vanuit Google, maar voor de zoete snelheid van het korte AI-antwoord gaan.

Wie schrijft de content straks nog?

Het internet verandert op de AI-Overviews-manier steeds meer in een soort fast fashion-shop, waar niets nieuws wordt bedacht, maar al het echte wordt nagedaan, in vaak nog gevaarlijke kleding ook. We bouwen onze eigen, synthethische contentkooi, terwijl we steeds minder ruimte geven voor de originele content. Natuurlijk, voor het zover is, zal echt nog wel even duren, maar wil je dat echt afwachten?

Bedenk dus vaker dat je misschien gewoon zelf een website bezoekt: wie weet krijg je antwoorden op toekomstige vragen, al voordat je de vraag maar hoeft te stellen.