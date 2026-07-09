Miljarden mensen gebruiken de zoekmachine Google . Hoewel steeds meer mensen ook ChatGPT of TikTok voor het zoeken gebruiken, heeft Google een nieuw record van het grootste gebruik te melden. En dat heeft het te danken aan het WK voetbal.

WK voetbal

Het WK voetbal komt dit jaar wederom niet zonder controverse: van het racisme naar onze Oranje-spelers toe tot Trump die door een telefoontje het toernooi even naar zijn hand zet. Of nou ja, probeert te zetten… Gelukkig is er voor het onderwerp waar het meest naar werd gezocht iets positievers te melden. Na de voetbalwedstrijd tussen Argentinië en Egypte bereikte Google Zoeken een nieuw record aan gebruikers die tegelijkertijd online waren.

VP of Product bij Google Zoeken, Robby Stein, en SVP van Knowledge & Information, Nick Fox, zegt dat na de wedstrijd het meest werd gegoogled. Dat komt waarschijnlijk onder andere omdat Argentinië op een nogal verrassende manier won: het was eigenlijk 2-0 voor Egypte, maar in het staartje van de wedstrijd gebeurde er ineens zoveel dat de Argentijnen er uiteindelijk met de winst vandoor gingen: 3-2.

VAR

Wat mensen allemaal precies opzochten is onduidelijk, maar Google is er onder andere goed in om live te tonen wat de scores zijn en mogelijk hebben mensen dat gebruikt. Toch kan er ook iets anders hebben meegespeeld: de Egyptische voetbalbond heeft zich zeer negatief uitgesproken over de VAR, het virtuele systeem dat scheidsrechters kunnen gebruiken om te kijken of iets echt hands was, of buitenspel. Mensen willen mogelijk op Google dan uitzoeken wat zo’n systeem precies inhoudt of wat men erop tegen heeft.

Google is sowieso veel bezig met het WK : het heeft verschillende voetbaldoodles live gezet tijdens de afgelopen weken en het maakt ook voor Gemini reclame omdat dat ‘het ultieme feest voor de wedstrijd’ kan plannen, met daarbij een voetbal- en een pizza-emoji. De finale van het WK laat overigens nog wel even op zich wachten: die vindt plaats op 19 juli om 21:00 uur.

Hoeveel mensen er precies tegelijk aan het Google Zoeken waren is trouwens onbekend, daarover deelt Google sowieso weinig.