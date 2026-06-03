Google ziet het als een goede manier om mensen sneller antwoord op hun vraag te geven, maar voor veel websites zijn AI-overzichten en de AI-modus diefstal. Hadden die sites de content niet geschreven, dan had de AI van Google immers ook zijn antwoord niet.

AI-overzichten en AI-modus

Wil je met je website wel verschijnen in de gewone zoekresultaten, maar niet in AI-overzichten , AI-modus of AI-overzichten in Discover? Dat was eerst niet zo makkelijk, maar nu gaat Google website-eigenaren de mogelijkheid bieden om inderdaad weg te blijven uit die kunstmatige intelligentie -overzichten en -chatbot die er in veel gevallen voor zorgt dat mensen niet meer doorklikken naar de website waar de informatie vandaan komt.

Volgens Google valt dat allemaal erg mee, maar veel websites zien precies sinds mei 2025, het moment dat AI-overzichten werden geïntroduceerd, dat het verkeer vanuit Google extreem is teruggelopen. Inmiddels zorgt Google dat de bron iets beter zichtbaar is, maar het feit blijft: als je een vraag stelt en je hebt je antwoord al, waarom zou je dan doorklikken? We schreven eerder al dat er mede hierdoor iets goed mis is met het internet. In ieder geval het internet zoals we dat inmiddels al decennia kennen.

Mocht het je frustreren, dan kun je je website nu dus uit laten sluiten van deze AI-overzichten en dat kan zonder dat je daarmee een nadeel hebt in de gewone zoekresultaten. Toch is het de vraag of het een voordeel is: kan de AI de informatie immers niet van jouw site halen, dan haalt hij het wel van de website van een ander natuurlijk. Tenzij alle websites dit massaal zouden doen, maar die kans is klein. Google blijft zeggen dat mensen juist blijer zijn met Google Zoeken sinds de AI-overzichten er zijn: AI-overzichten hebben maandelijks meer dan 2,5 miljard actieve gebruikers, wat natuurlijk wat vreemd gesteld is: het is immers niet alsof je meteen een keuze hebt. Als je naar Google.nl gaat, dan krijg je nu eenmaal een AI-overzicht wanneer je iets zoekt. Ook is het de vraag hoe het zit met het perspectief vanuit websitemakers.

Eerder worden 'gevonden' in AI-overzichten

Google geeft verder aan dat het meer linkjes heeft toegevoegd aan zijn AI-antwoorden en dat het daarmee mensen inspireert om door te klikken. Ook kunnen mensen hun voorkeursbronnen opgeven en dat sijpelt door in de AI Overviews en AI Modus. Ook biedt het website-eigenaren een soort gids om ze te helpen eerder te worden gevonden in de AI van Google: het complete tegenovergestelde dus van de nieuwe functie om je website er juist van weg te houden. Tot slot wil het websites ook de optie geven om zelf te bepalen hoe hun linkjes en content in de AI-mogelijkheden voorbijkomt. Het is te vinden in de Search Console van Google.

Google laat weten: “Met deze nieuwe schakelaar in Search Console kunnen website-eigenaren zelf bepalen of ze willen dat hun site verschijnt in en helpt bij het onderbouwen van antwoorden binnen onze generatieve AI-zoekfuncties (zoals AI-overzichten, AI-modus of AI-overzichten in Discover). Sites die zich hiervoor afmelden, ontvangen geen verkeer of vertoningen uit onze generatieve AI-functies. Deze instelling wordt niet gebruikt als rankingsignaal voor zoekresultaten buiten deze generatieve AI-zoekfuncties om. Dit initiatief bouwt voort op onze lange geschiedenis in het ontwerpen van tools, zoals snippet-instellingen en Google-Extended, die websites meer keuzevrijheid geven.”