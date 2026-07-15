Google pakt zijn pagina aan waarop je in de zoekmachine naar afbeeldingen kunt zoeken. Het is een pagina die er eigenlijk al veel jaren bijna hetzelfde uitziet, maar nu gaat dat veranderen. Het wil je interesses gebruiken om je alvast een x aantal afbeeldingen voor te schotelen.

25 jaar Google Afbeeldingen

Toen Google 27 jaar geleden begon, was het nog helemaal niet mogelijk om naar afbeeldingen te zoeken. Dan had je alleen de zoekbalk voor gewone websites en daar moest je het mee doen. Het duurde echter niet heel lang voordat de mogelijkheid om afbeeldingen te zoeken erbij kwam. Hoewel veel mensen het pas later echt ontdekten en begonnen te gebruiken, bestaat de optie namelijk al 25 jaar.

En die hebben we te danken aan Jennifer Lopez. Niet dat die het bij elkaar geprogrammeerd heeft, maar haar nogal onthullende, groene Versage-jurk die ze naar de Grammy’s droeg. Wat was namelijk het geval: mensen zochten dan op Google naar die jurk in tekst, maar wilden natuurlijk eigenlijk vooral een afbeelding zien. Reden voor Google om dus met het zoeken naar afbeeldingen te beginnen.

Er is wel veel bijgekomen, zoals filters waarmee je grote bestanden kunt zoeken, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om reverse image te zoeken, wat betekent dat je een afbeelding in Google Afbeeldingen zet en hij dan gaat kijken waar de afbeelding nog meer te vinden is. Een functie die vooral veel bekendheid kreeg in de MTV-serie Catfish , waarin presentator Nev makkelijk kon opzoeken of iemand op social media wellicht de foto ’s van een ander gebruikte om iemand te catfishen: voor de gek te houden dus.

Nieuwe functies

Vandaag de dag wordt de afbeeldingenzoeker nog steeds vooral gebruikt om gewoon even een plaatje te zoeken, maar Google is van plan om de startpagina te veranderen. In plaats van de droge zoekbalk die je op images.google.com vindt, zie je straks alvast beeld dat bij je interesses past, zoals je ook nieuwsberichten in Discover ziet die passen bij wat je normaal ook ongeveer leest. Zo zie je dus voordat je hebt gezocht al allerlei afbeeldingen, gebaseerd op wat jij allemaal op het internet doet.

Ook komt Collections terug, waarbij je bovenin een menu een soort galerij krijgt van afbeeldingen die je hebt opgeslagen zodat je er snel weer bij kan. Misschien is het een foto van jezelf die je vaak als profielfoto gebruikt, of juist iets anders. Daarnaast gaat Google er nog iets aan toevoegen en dat is wel heel wat anders: het wil dat je binnen afbeeldingen ook met AI beelden kan genereren. Nu is Google daar ook wel heel erg goed in met zijn Nano Banana en kan het ook al langer, nu wordt het dus simpelweg toegevoegd aan Google Afbeeldingen. Je kunt in je zoekopdracht bewust zoeken naar AI-beeld en Google genereert ze dan. Houd er wel rekening mee dat de normale zoekresultaten hierdoor naar beneden worden gezet.