Google geeft je nu meer inzicht in het verkeer dat naar je YouTube, TikTok en andere social media-account gaat. Google laat je in de Search Console nu de bijbehorende social media-accounts tonen en dat betekent dat je precies ziet hoeveel verkeer er van Google naar je YouTube, X, TikTok en Instagram gaat. Andere smaken zijn er op dit moment niet.

Google Search Console

Google laat je in het prestatierapport het totaal aan klikken, vertoningen en eer zien. Je kunt de gegevens sorteren om te zien welke berichten het meeste verkeer opleveren, zodat je hier eventueel vaker content over kunt maken. Je kunt ook je prestaties met andere software analyseren, maar daarvoor moet je dan de gegevens exporteren, wat ook een vrij eenvoudige mogelijkheid is.

In het inzichtenrapport kun je ook terecht voor de nieuwe functie. Je krijgt hierin een algemeen overzicht van de recente verkeerstrends en je best presterende berichten. Ook zie je hier hoe mensen je account via Google hebben ontdekt. Tot slot kun je in prestaties en mijlpalen terecht om te zien hoe je groeit en welke mijlpalen je zoal hebt bereikt, zoals een nieuwe drempel voor het totale aantal klikken uit Google Search in de afgelopen 28 dagen.

Social media-verkeersinzichten

Het heeft vrij lang geduurd voordat Google in zijn inzichtstools duidelijker maakte hoe het zit met social media-verkeer, maar het is fijn dat er nu meer aandacht voor is. Ook zou het goed zijn als het meer focus zou leggen op hoeveel verkeer er bijvoorbeeld vanuit AI-tools komt.

Meer inzicht maakt het makkelijker voor websites en social media-accounts om te snappen wat ze het beste qua content, of timing van de content kunnen doen om toch op te vallen in een wereld die enorm bol staat van de content. Bovendien verandert er onder andere door AI veel op het internet en kunnen dit soort statistieken dan een fijne houvast bieden. Iets meer grip op een situatie waarvan veel mensen het idee hebben dat ze er de grip juist door verliezen.

Wil je in Google Analytics meer zien over het verkeer dat juist vanaf sociale media komt, dan kun je dat vinden binnen Reports > Acquisition > Traffic Acquisition. Je kunt hier Session Source/Medium kiezen als primary dimension en filteren op zowel organische social traffic als betaalde social traffic. Zo weet je net even beter hoe het met het verkeer staat, al heb je er dus wel meerdere Google-tools voor nodig om het volledige plaatje te krijgen.