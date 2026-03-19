De AI van Google heeft een enorm grote impact op het internet. Waar Google juist groot is geworden door verkeer naar websites te sturen, daar houdt het nu bijna al het verkeer voor zichzelf. Zo blijkt dat AI Overviews en AI Mode zorgen dat mensen niet meer naar de plek waar de informatie vandaan komt doorklikken. En dat is niet alleen een probleem voor mensen die websites maken en vullen. Ook voor mensen die Google gebruiken.

Google's AI eet het verkeer van websites op

Vraag aan Google hoeveel Oscars de film Dune Part Two heeft gewonnen en je krijgt een verkeerd antwoord: maar doorklikken naar de bronnen doen mensen niet meer, dus ze nemen voor zoete koek wat Google ze vertelt. Websites merken het al langer aan hun verkeer, maar nu is er ook een onderzoek dat het onderschrijft: zelden klikt iemand door naar de bron. De links binnen binnen de AI van de Google Zoekmachine zijn maar goed voor 1 procent van het verkeer van websites, zo laat Axios weten.

Voor kleine uitgevers is het verkeer wat ze krijgen van doorverwijizingen uit Google met 60 procent gedaald, voor middelgrote sites is het 47 procent. Grote uitgevers hebben er het minst last van: die zien hun traffic vanuit Google een duik nemen van 22 procent. Verkeer uit de zoekmachine is gedaald met 34 procent, verkeer uit Google Discover met 15 procent. Chatbots bieden vervolgens minder dan 1 procent van alle doorkliks naar uitgevers. Met andere woorden: niemand klikt door vanuit de AI van Google.

Op AI-chatbots in het algemeen blijken nieuws- en mediawebsites de hoogste aantallen page views te krijgen vanuit AI, maar de engagement is heel laag: gebruikers gaan alleen even factchecken als ze denken dat de AI er echt naast zit. Moet je als je een website runt nu met de handen in het haar gaan zitten? Nee, je moet creatief zijn. Of gewoon de volgende tip lezen: Besteed meer aandacht aan e-mail en apps. Die zien namelijk wel een groei in het verkeer.

Alle nieuwswebsites zijn getroffen

Het is heftig wat er gebeurt door de veranderingen bij Google. Sinds mei vorig jaar, toen de AI zijn intrede deed, zien veel websites dat het verkeer keihard is gedaald. Eerst gaf Google nog aan dat het allemaal wel meeviel, maar met steeds meer onderzoeken (en geluiden vanuit websites) dat het toch echt anders ligt, is het de vraag hoe lang Google dat verhaal kan volhouden. Grote websites als The Verge en HowToGeek hebben in een jaar tijd hun verkeer vanuit Google met 85 procent zien afnemen.

Google zegt ondertussen dat het enorm veel belang hecht aan de gezondheid van het ecosysteem van het web, en stelt zelfs dat het dit meer doet dan welk andere bedrijf dan ook. Maar met cijfers als deze, is het de vraag wat Google onder het web-ecosysteem verstaat. Zijn dat nog wel websites? Het wordt afwachten wie straks de nieuwe informatie gaat creëren voor de AI-chatbots.