De EU heeft besloten dat Google zich niet aan de DMA houdt. De Digital Markets Act is belangrijke wetgeving vanuit Europa die ervoor bedoeld is om de macht van grote techbedrijven in te perken, voor het te groot wordt. Google zou zijn machtspositie gebruiken om zichzelf voor te trekken, stelt de EU, en daarom krijgt het twee boetes: één van 460 miljoen euro en een van 430 miljoen euro.

Boete voor Google

Google zou binnen zijn zoekmachine zorgen dat zijn eigen platforms steeds eerder worden weergegeven, waardoor mensen die bijvoorbeeld een hotel of vlucht zoeken eerder via een Google-platform worden geholpen, waarmee Google weer geld verdient. Dat terwijl er ook soortgelijke platforms zijn die dus niet zo makkelijk vooraan komen te staan.

Daarnaast zou Google het moeilijk maken voor appmakers om buiten de Play Store om producten aan te bieden, terwijl ze in de appwinkel van Google veel premies aan Google moeten betalen. Ook reclame maken zou al een probleem zijn. Reden voor de EU om met twee boetes te komen, nog bovenop die van 4,1 miljard euro voor een eerdere uitspraak rondom hoe dichtgetimmerd Android zo'n 10-15 jaar geleden was.

Een flinke rekening voor Google, dat het totaal niet eens is met de EU: "De manier waarop de DMA nu wordt toegepast, blijft alledaagse diensten aantasten. Om aan de regels te voldoen, zien we ons genoodzaakt populaire livefuncties in Google Zoeken te schrappen — zoals het direct inzien van prijzen en beschikbaarheid bij hotels, vluchten en horeca. Ook moeten we beveiligingen op Google Play afbreken. Dit heeft niets te maken met eerlijke marktwerking; het is een verslechtering van onze producten, aangestuurd door een klein clubje klagers dat enkel aan het eigen belang denkt. Europese ondernemers en consumenten draaien op voor de schade. Regels horen producten juist beter te maken, niet slechter."

Google en de EU

Klare taal van de President van Global Affairs van Google, Kent Walker. Nu hadden we dat ook niet anders verwacht: eigenlijk zijn Google en de EU het zelden met elkaar eens. Althans, naar buiten toe: meestal schrijven we over dit onderwerp wanneer er een boete wordt gegeven, wat zich verder achter de schermen afspeelt blijft vaak onbesproken.

In ieder geval wil Google tegen deze uitspraak in beroep gaan en dat soort processen kunnen lang duren. De boete die het laatst kreeg van 4,1 miljard euro was op basis van een beroep na een uitsprak van de EU in 2018.