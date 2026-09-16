Dit is wat we massaal hebben gegoogled tijdens Prinsjesdag

Mooie hoedjes, de troonrede, de paarden, de plannen: Prinsjesdag zit er weer op, maar het houdt -en hield- de gemoederen bezig. Google vertelt ons nu hoe het ons bezighield: er zijn verschillende thema's waar we massaal naar hebben gezocht: van het tijdstip waarop het begint tot de omstreden koninklijke koets.

Dit zochten we met Prinsjesdag

Voordat de Troonrede werd voorgelezen, waren veel mensen bezig met praktische dingen, zoals hoe laat het eigenlijk begon. De vraag hoe laat Prinsjesdag begint, ging met 800 procent. Ook wilden mensen graag weten hoe ze Prinsjesdag live kunnen kijken. Daarnaast was er, toen het eenmaal was begonnen, ook een grote vraag die speelde bij het publiek: polarisatie. Koning Willem-Alexander noemde de gemeenschapszin de antistof tegen polarisatie. Polarisatie is een moeilijk woord dat niet iedereen kent, dus wellicht had hij beter kunnen aangeven dat hij denkt dat het zorgt dat tegenstellingen tussen groepen in de samenlevering minder groot worden. Of wat zorgt dat wij-zij-denken minder hevig wordt.

Ook werd er veel gezocht naar een onderwerp dat elk evenement met het koningshuis weer speelt: de outfit van Máxima : al heeft ze wel concurrentie van haar eigen dochter, want ook het hoedendebuut van prinses Alexia werd volop gezocht. Verder wilden mensen ook meer weten over Extinction Rebellion de groep die rode verf op de route van de koets hadden aangebracht om aandacht te vragen voor de grote financiële steun die vervuilers krijgen van de overheid. Woordvoerder Martijn Dekker: “Grote vervuilers krijgen vandaag vanuit Den Haag miljardensteun toegezegd. Op hetzelfde moment probeert de Staat, om de hoek bij het Gerechtshof, onder haar verplichtingen in de klimaatzaak Bonaire uit te komen. Dit kabinet blinkt uit in onrechtvaardig beleid."

Prinsjesdag op Google

Verder zochten mensen uiteindelijk vooral naar deze zaken deze derde dinsdag van september:

Hoe laat Prinsjesdag begint

Het begintijdstip van de Troonrede

Prinsjesdag live kijken

Het begrip ‘polarisatie’ uit de Troonrede

Protesten van Extinction Rebellion

De sabotage aan het spoor

De koninklijke koets

De koninklijke outfits

Inmiddels is Prinsjesdag voorbij, maar wordt steeds meer duidelijk over de plannen van de regering, de richting die ons land op wordt gestuurd en meer. En dan was er natuurlijk Lubach, die zich vooral bezighield met de verspreking van de koning: