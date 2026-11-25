Veel ondernemers en managers zetten AI in voor het automatiseren van processen en het verkrijgen van inzicht. Toch kan dit in veel gevallen nog efficiënter. En dan hebben we het niet zozeer over hoe AI wordt ingezet, maar meer voor welke processen. In dit artikel bekijken we hoe je AI kunt gebruiken voor het visualiseren van de financiële administratie, zonder complexe software

AI doet al mee op de financiële afdeling, maar het nakijken kost tijd

AI heeft de financiële afdeling inmiddels bereikt. In een onderzoek onder CFO's uit februari 2026 zegt 79% dat AI-tools al minstens een kwart van het boekhoudkundige en financiële werk afhandelen. Daar staat iets tegenover: 86% kreeg te maken met onnauwkeurige of verzonnen cijfers. Uit onderzoek van Datarails onder financiële teams van grotere bedrijven blijkt bovendien dat 96% minstens 10% van de werkdag kwijt is aan het controleren van wat AI oplevert. De oorzaak ligt meestal bij de gegevens. Een AI-assistent die niet bij de actuele boekhouding kan, moet het doen met wat je hem zelf aanlevert. In een opiniestuk op Emerce legt Yannick van den Bergen van iWebDevelopment uit waarom een directe koppeling met de administratie dat verschil maakt. Voor een dashboard geldt hetzelfde: het is pas bruikbaar als het op de cijfers van dit moment draait.

Een leven zonder complexe software

De maand zit erop en het is tijd om terug te blikken op de cijfers. Misschien ben jij degene die altijd de managementrapportage in Excel maakt, of doe je dit om zicht te krijgen op de financiën van je eigen onderneming. Om deze terugkerende taak te vereenvoudigen is Power BI waarschijnlijk al eens door je gedachten geschoten. En hoewel het software is waar je ontzettend veel mee kunt, staat het ook bekend om zijn complexiteit. Het is een programma dat je echt moet leren voordat je er een grafiek mee kunt maken. Dus wat zou je ervan zeggen als je helemaal geen ingewikkelde software nodig hebt? Er is namelijk een makkelijkere manier om visuele overzichten te maken.H2: Financiële dashboards maken door het stellen van een vraag aan Claude

Met een professionele AI-koppeling, zoals die van iWebDevelopment, kun je razendsnel een financieel dashboard maken op basis van de huidige cijfers. Het enige dat je hoeft te doen is je opdracht formuleren als vraag. Hierna haalt AI de benodigde cijfers uit je boekhouding om deze te presenteren als dashboard. Denk aan een overzicht van de openstaande debiteuren, de liquiditeit voor de komende 90 dagen, enzovoorts. Je hoeft zelf dus niets te exporteren.

Het aanpassen van zo’n dashboard is al even eenvoudig, door ook dit te vragen in gewone taal aan je AI-assistent. Vervolgens vervangt Claude de tabel door een grafiek, past de periode aan of voegt een extra kolom toe met daarin de DSO-trend. Het dashboard bekijk je in Claude zelf en je hebt dus geen extra portaal nodig.

Wat je wél nodig hebt

Om financiële dashboards te maken met behulp van AI, heb je een betaald Claude-abonnement nodig, een Exact Online-abonnement (Analytics) en uiteraard een betrouwbare AI-koppeling van een partij als iWebDevelopment. Dankzij deze koppeling kunnen jouw financiële gegevens worden uitgelezen voor het maken van dashboards, zonder dat AI iets in je boekhouding kan aanpassen.