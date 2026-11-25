WordPress draait nog altijd op een groot deel van het internet , maar dat deel krimpt sneller dan ooit. Volgens de nieuwste cijfers van W3Techs, gemeten op 23 november, draait nog 38,4 procent van alle websites op het open-source CMS. Een jaar eerder was dat 43,2 procent. Dat is een verlies van bijna 4,8 procentpunt in twaalf maanden tijd. Belangrijker nog: de daling lijkt niet af te vlakken, maar juist sneller te gaan.

Elke maand een grotere daling

W3Techs volgt meer dan twintig miljoen websites en werkt de cijfers dagelijks bij. Daardoor is goed te zien hoe snel het gaat. In de eerste zeven maanden van het jaar zakte WordPress steeds met minder dan een half procentpunt per maand. In augustus en september was dat precies een half procentpunt, in oktober 0,7 punt. Sinds 1 november is WordPress al 1,1 procentpunt kwijt, meer dan in welke volle maand dan ook dit jaar. Op 13 november stond de teller nog op 39,2 procent. Tien dagen later was dat 38,4 procent.

Dat WordPress terrein verliest, is niet nieuw. Search Engine Journal schreef in mei al dat het platform 6 maanden op rij was gedaald, toen tot 41,9 procent. Sindsdien is de daling alleen maar sneller gegaan. W3Techs kijkt daarnaast ook naar het marktaandeel: het aandeel van WordPress onder alleen de websites waarop een CMS te herkennen is. Ook daar gaat het omlaag, van 60,5 naar 57,3 procent. Nog altijd een ruime meerderheid, maar wel een die kleiner wordt.

Steeds meer websites zonder herkenbaar CMS

De opvallendste ontwikkeling zit niet bij een concurrent, maar bij de groep websites waarop W3Techs helemaal geen bekend CMS ziet. Die groep groeide in een jaar van 28,6 naar 33 procent van alle websites, een stijging van 4,4 procentpunt. Het verschil met WordPress is daardoor geslonken van 14,6 naar 5,4 procentpunt. Dat is opmerkelijk, want deze groep werd jarenlang juist kleiner. In maart zat het aandeel met 28,9 procent nog vlak bij het laagste punt ooit. Sinds februari is het elke maand gestegen, en sinds 1 oktober alleen al met 1,5 procentpunt.

W3Techs zegt niet waar die verschuiving vandaan komt, en er is geen bevestigde verklaring voor de daling van WordPress. Een voor de hand liggende vermoeden is wel dat steeds meer websites worden gebouwd met eigen frameworks, met headless-opzetten waarbij het onderliggende systeem niet te zien is, of met AI-tools die direct code opleveren in plaats van een site in een klassiek CMS.

Shopify groeit, AI-bouwer Lovable maakt entree

Van de bekende alternatieven groeit vooral Shopify. Het e-commerceplatform ging van 4,9 naar 5,5 procent van alle websites en won ook marktaandeel. Wix bleef met 4,2 procent (was 4,1) bijna gelijk. Het marktaandeel van Wix steeg wel van 5,7 naar 6,2 procent, maar dat komt vooral doordat de groep websites met een herkenbaar CMS kleiner werd. Squarespace bleef stabiel, en Joomla en Drupal gingen licht achteruit. Drupal staat nu op 0,6 procent.

Er is ook een nieuwe naam: Lovable. W3Techs telt het Zweedse platform sinds november als CMS en noemt het "een AI-gedreven platform voor het bouwen van websites". Lovable draait nu al op 0,5 procent van alle websites. Voor november waren er geen cijfers. Shelley Walsh, die bij Search Engine Journal de maandelijkse CMS-cijfers bijhoudt, zegt dat ze vooral benieuwd is hoe AI en 'vibecoding' CMS-platforms gaan raken, en of het aantal websites zonder CMS blijft groeien. Met Lovable in de cijfers is daar voor het eerst, voor één AI-bouwer, een getal aan te hangen.

Wat dit betekent voor vindbaarheid

Voor iedereen die met SEO werkt, heeft deze verschuiving praktische gevolgen. Bij een WordPress-site kun je er meestal van uitgaan dat een plug-in als Yoast of Rank Math de basis regelt. Bij Shopify of Wix doen de standaardinstellingen van het platform dat. Bij een site zonder herkenbaar CMS ligt dat anders. Daar is het nog maar de vraag wie of wat zorgt voor titeltags, canonical tags, robots-instructies en sitemaps. Websites die met AI zijn gebouwd missen vaak die basis. Bij een audit moet je dus eerst uitzoeken wat er onder de motorkap zit, voordat je kunt zeggen wat er beter moet.

WordPress is met afstand nog altijd het grootste CMS ter wereld. Het platform draait op ongeveer zeven keer zoveel websites als nummer twee, Shopify. Maar het idee dat bijna de helft van het web op WordPress draait, klopt niet meer. De cijfers van 1 december laten zien of de daling doorzet, en hoe snel het gat met websites zonder CMS verder dichtloopt.