Zie je op Black Friday , 27 november, een fikse korting staan? Bij een van-voorprijs telt de laagste prijs die de winkel in de afgelopen 30 dagen rekende, en de ACM waarschuwde op 20 november 2025 voor nepkortingen. Hoe check je of je echt bespaart?

Een doorgestreept bedrag op je scherm ziet er overtuigend uit, maar vertelt niet altijd het hele verhaal. Volgens een ACM-publicatie van 20 november 2025 bleek bij een steekproef van 24 grote winkels dat 75 procent de kortingen onjuist vermeldde. Wie straks elektronica wil kopen, kan dus beter verder kijken dan het kortingspercentage: de prijsgeschiedenis zegt meer over wat je werkelijk bespaart.

Wat een doorgestreepte prijs moet betekenen

De Europese Richtlijn prijstransparantie legde op 28 mei 2022 de basis voor de regels rond van-voorprijzen. In Nederland zijn die regels verwerkt in de Prijzenwet en sinds 1 januari 2023 aangescherpt. Het gaat om de prijs die dezelfde verkoper daadwerkelijk rekende: een bedrag van een andere winkel zegt niets over de korting op jouw scherm.

Er is een uitzondering voor aanbiedingen waarbij de prijs langer dan 30 dagen achter elkaar verder daalt. Een winkel mag dan blijven verwijzen naar de oorspronkelijke, hogere prijs, ook als die inmiddels buiten de gebruikelijke periode valt.

Een oude adviesprijs is geen kortingsbewijs

Het gaat volgens de ACM vooral mis bij het bedrag dat wordt doorgestreept. Winkels gebruiken geregeld een oude adviesprijs of een zelfbedachte meestalprijs die ze nooit daadwerkelijk hebben gevraagd. Sommige winkels verhogen de prijs namelijk bewust in de aanloop naar Black Friday, zodat de latere korting groter lijkt dan die werkelijk is.

De ACM-steekproef uit 2025 keek verder dan alleen elektronica. Ook grote winkels in wonen, kleding, doe-het-zelf en cosmetica werden onderzocht.

Een historisch voorbeeld van ACM-handhaving, geen uitspraak over de huidige praktijken van Wish: in juli 2022 wees de ACM webwinkel Wish terecht wegens misleidende kortingspraktijken rond van-voorprijzen.

Hoe check je die deal zelf?

Bij elektronica kun je een product opzoeken in Tweakers Pricewatch. De prijsgrafiek laat zien hoe de prijs bij Nederlandse winkels door de tijd heen veranderde, ook gedurende de 30 dagen vóór de aanbieding. Daarmee zie je bijvoorbeeld of de aanbieding uitzonderlijk laag is, of dat hetzelfde product eerder al voor een vergelijkbaar bedrag te koop stond.

Tweakers Pricewatch heeft ook een prijsalarm. Daarmee kun je een product blijven volgen als je het niet meteen nodig hebt, in plaats van op de dag van een aanbieding af te gaan op het getoonde percentage.

Toezicht op kortingen

De ACM houdt toezicht op de regels voor van-voorprijzen en op de Wet oneerlijke handelspraktijken. Bij een overtreding kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal € 900.000 per overtreding , of een hoger percentage van de jaaromzet.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, vatte de waarschuwing van 20 november 2025 voor Black Friday zo samen: “Een korting is alleen een korting als het ook een échte korting is.” Fleur Severijns van de ACM wees daarbij op de gevolgen voor winkels die zich wel aan de regels houden: “Het is misleiding van consumenten én oneerlijke concurrentie tegenover bedrijven die wél de regels volgen.”

Heb je een deal op het oog, bekijk dan vóór het bestellen de prijsgeschiedenis van dat product en vergelijk de actieprijs met het laagste bedrag van de laatste 30 dagen.