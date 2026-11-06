AI-agents hebben nog niet echt het beste imago. Mensen weten niet wat ze er precies mee aanmoeten, of ze zijn bang dat ze van alles gaan doen wat helemaal niet gewenst is. Eigenlijk jammer, want AI-agents zijn er juist om je zorgen, gedoe en werk uit handen te nemen. Airbnb is van plan om er een te introduceren en die klinkt aanzienlijk toegankelijker.

AI-agent van Airbnb

Als er voorbeelden worden gegeven van wat een AI-agent allemaal kan, dan wordt er vaak genoemd dat het restaurantjes voor je kan uitzoeken en boeken, of een hotel kan vinden, een Uber kan bestellen, enzovoort. Het zijn inderdaad handige dingen om uit handen te geven, maar we doen dat tot nu toe weinig.

Waarschijnlijk helpt het wel als Airbnb het voor je doet: dat is wat minder spannend, omdat dit een AI-agent is die waarschijnlijk speciaal gemaakt is om reizen te boeken, waardoor hij wat meer afgekaderd is. Andere AI africhten om zoiets te doen voelt toch wat meer 'open' en Airbnb heeft er wel verstand van.

Airbnb heeft vaker gezegd dat het van plan is om een AI-agent te maken. Het zou een rijkere interface moeten hebben dan een gewone chatbot. Ook zegt Airbnb dat mensne het fijn vinden om een trip te plannen en ernaar uit te kijken, dus bepaalde zaken wil je als mens toch zelf regelen. Het inspiratiedeel van het zoeken naar een trip zou dus bij de mens moeten blijven, maar dat kan de AI-agent natuurlijk wel makkelijker maken.

'Routinetaken zijn geen reis plannen'

De CEO van Airbnb zegt: "De huidige AI-agents zoals Muse en Instinct zijn goed in eenvoudige routinetaken, zoals het reserveren van een restaurant of het inplannen van een afspraak. Maar het plannen van een reis is anders. Reizen is iets om naar te verlangen. Ontdekken waar je naartoe gaat en waar je verblijft, maakt deel uit van de ervaring. Sterker nog, 80% van de reizigers geeft aan graag tijd te besteden aan het uitzoeken van reizen. Mensen willen foto's bekijken. Ze willen accommodaties vergelijken. Ze willen samen beslissingen nemen met hun reisgenoten," vervolgde hij. "En ik denk niet dat algemene AI-agents daar het meest geschikt voor zijn. Daarom bouwen we onze eigen AI-agent."

En die agent heeft een eigen, gepersonaliseerde interface die speciaal voor reizen is gebouwd. Het is van plan om het te bouwen rondom de vraag die een gebruiker heeft, in plaats van dat het een wat meer standaard chatbot-antwoord zou zijn. Het is een aangepaste, AI-natvie ervaring die beantwoordt wat gasten zoeken. Het is niet alleen tekst, maar ook landkaarten, foto's, kalenders en vergelijkingen kunnen worden meegenomen in het advies.