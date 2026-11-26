New York gaat AI-chatbotspeelgoed voor kinderen verbieden. Er wordt een vijf jaar durende pauze op het maken, distribueren en verkopen van AI-chatbotspeelgoedbeesten afgekondigd. Het gaat daarbij om knuffels en robots die zijn voorzien van AI om met kinderen te praten.

Hallucineren en hacken

Het is al een tijdje een heet hangijzer: is het wel oke als kinderen met AI praten? Dat AI maar moeilijk te beteugelen valt, wordt al jaren op meerdere manieren duidelijk: hallucineren, uitbreken, hacken, maar ook gekke dingen terugzeggen, het hoort allemaal bij AI. Maar moet dat ook in de kinderkamer? En willen we dat dat gebeurt als er helemaal geen volwassene bij is?

Het antwoord is nee. AI kan soms heel vreemde dingen tegen kinderen zeggen. Recent nog zei het tegen een klein meisje dat het niet kon helpen om haar te vermoorden. Ik bedoel: heel positief dat hij in ieder geval zei dat het niet kon, maar het zijn natuurlijk rare onderwerpen om het met een kind over te hebben. Toch is het vreemde wat die AI terug kan zeggen zeker niet het enige wat voor problemen kan zorgen.

Meeluisteren

Zo’n AI-speelgoedwezen luistert namelijk ook de hele dag mee naar wat er wordt gezegd. Hij moet immers kunnen reageren wanneer nodig, waardoor de microfoons altijd aan staan. Deze gegevens worden soms ook naar externe servers gestuurd om door AI te worden verwerkt. Dat is allemaal persoonlijke informatie die dan voorbijkomt en maar over dat internet wordt gestuurd. Daar komt ook nog eens bij dat de digitale beveiliging vaak ondermaats is: hackers kunnen vrij eenvoudig zelf toegang krijgen tot de microfoon en dan ook nog meeluisteren met alles wat er gezegd wordt.

Maar: ook als je dat allemaal niet in ogenschouw zou nemen, dan blijft het voor kinderen ook op psychisch vlak een probleem. Volgens sommige experts zou er een ongezonde gehechtheid kunnen optreden: de AI-knuffel klinkt medeleven, stelt vragen en heeft geduld met het kind, waardoor jonge kinderen het speelgoed als hun beste vriend kan gaan zien. Dat maakt menselijke relaties lastiger, omdat die wel echt reageren. Ook zijn er experts die bang zijn dat dit soort knuffels kinderen ervan weerhouden om zelf met verhalen te komen, waardoor ze minder creatief zouden worden. Tot slot zou het kinderen ook veel verwarring over de realiteit kunnen geven.

Verbod op AI-knuffels

Kortom, het is niet zo heel vreemd dat AI-knuffels in verschillende landen worden verboden. Het heeft voor zowel privacy als de ontwikkeling van het kind mogelijk grote gevolgen. Er is veel speelgoed dat op het randje van AI zit, maar zeker AI-chatbot-achtige knuffelbeesten zijn iets om over na te denken. Hopelijk is dit ook een waarschuwing voor de goedheiligman: er zijn genoeg alternatieven waar geen AI aan te pas komt.