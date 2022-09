Je kunt neuriën en fluiten om een liedje op Deezer op te zoeken

Nnnnnhh, nnnhhh, mmmh, mmmhh: als je een lied niet bij naam of artiest weet, en ook even niet hebt verstaan wat er wordt gezongen, dan heb je nog maar twee opties. Of wachten tot hij op de radio komt en keihard Shazammen, of Deezer gebruiken en het lied neuriën of fluiten. Het is een nieuwe mogelijkheid binnen de streamingapp en hiermee hoopt het te zorgen dat mensen eerder nummers vinden die ze graag beter willen leren kennen, maar nog niet goed genoeg kennen.

Neuriën op Deezer Nu zal je er bij heel nieuwe nummers misschien minder snel iets mee hoeven doen, maar er zijn mensen die al hun hele leven op zoek zijn naar een bepaald nummer, maar alleen een paar tonen kennen. Voor hen is de nieuwe oplossing van de streamingdienst waarschijnlijk een uitkomst. Deezer is een Franse streamingdienst voor muziek. In eerste instantie heette het Blogmusik: het werd al in 2006 ontwikkeld door Daniel Marhely. Blogmusik had echter nergens licenties voor, dus werd al snel verbannen. Een jaar later kwam Marhely met Deezer: muziek waar overeenkomsten voor waren afgesloten. Dat betekende echter dat het in eerste instantie veel grote namen moest missen. In 2011 was het echter toch al uitgegroeid tot 8 miljoen nummers en dat is uiteindelijk alleen maar gegroeid.

Kleiner dan Spotify Het is nog steeds kleiner dan Spotify, dat meer dan 400 miljoen nummers telt. Deezer heeft er 90 miljoen, plus nog 160.000 podcasts en meer dan 32.000 radiostations (en luisterboeken, waaronder Nederlandse luisterboeken). Genoeg te luisteren dus. Het heeft dan ook 16 miljoen actieve gebruikers. Net als Spotify is Deezer gratis te gebruiken, maar dan heb je minder mogelijkheden en moet je luisteren naar advertenties. Wil je dat niet, dan betaal je er 11 euro per maand voor. De nieuwe neuriefunctie heet SongCatcher en je schakelt deze in om vervolgens met je telefoon een geluidsfragment op te nemen. Herkent de app wat je neuriet (wat vaak helemaal niet zo makkelijk is), dan zie je artiest en het nummer vanzelf verschijnen. Wat dat betreft is het een soort Shazam, maar dan waarbij je zelf ook aan de slag moet. En je moet je best doen: anders begrijpt hij alsnog niet wat je bedoelt.