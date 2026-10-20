De ruimte komt de komende tijd steeds meer naar aarde: niet omdat satellieten en meteorieten uit de lucht komen vallen, maar omdat het plan is om in de komende jaren onder andere Mars-samples naar onze planeet te brengen. Voor de gemiddelde science fiction-kijker is dat toch wel spannend. Japan heeft zijn oog nu laten vallen op monsters van Phobos, een maan bij Mars.

Phobos

Japan heeft een missie gelanceerd om zo te zorgen dat de monsters worden vergaard in 2029: dan worden er twee landingen ingezet om zo te proberen op de maan te raken. De missie kost in totaal zo’n 500 miljoen euro en neemt vijf jaar in beslag. Phobos is de grootste maan van Mars (er zijn er twee) en heeft een doorsnede van zo’n 22 kilometer. De maan is vernoemd naar de Griekse god van angst en paniek, vandaar dat het woord ‘phobie’ er een soort inzit.

Phobos heeft wel heel veel haast: hij gaat in 7 uur en 39 minuten een heel rondje om de maan. Hierdoor komt hij twee keer per dag op in het westen en gaat hij onder in het oosten. De maan is ook dichtbij: hij zweeft op 6.000 kilometer boven het marspoppervlak. Dat is heel wat anders dan onze maan, die 384.400 kilometer bij ons vandaan staat. Bovendien komt Phobos elk jaar een stukje dichterbij Mars.

MMX

De Japanse missie heet MMX en dat staat voor Martian Moons eXploration. Het is de bedoeling dat er 10 gram aan bodemmateriaal wordt meegenomen. De maan bestaat uit een mix van gesteente en ijs. Maar misschien is het nog wel interessanter dat het regoliet van deze maan (het stof op het oppervlak) ook Marsdeeltjes bevat. Het gaat uiteraard niet om een bemande missie, maar om een robot. En deze missie zou baanbrekende, wetenschappelijke inzichten kunnen opleveren over het ontstaan van ons eigen zonnestelsel.

Eerder bereikte Japan al successen met Hayabusa- en Hayabusa 2-missies, die als eerste monsters van planetoïden naar de aarde brachten. Na een reis van tien maanden bereikt MMX in augustus de omgeving van Mars. Hij gaat drie jaar lang Phobos en Deimos bestuderen. Dat wordt wel uitdaging, omdat de zwaartekracht van Phobos heel zwak is en die van Mars sterk. Het manouvreren wordt straks in 2029 dus erg spannend. Om te voorkomen dat het vaartuig stuitert door de minimale zwaartekracht, is het landingsgestel zo uitgerust dat het de schok kan opvangen. In 2030 begint de terugreis naar de aarde.