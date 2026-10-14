De ruimtevaart is natuurlijk altijd bezig met logistiek: het hele reizen naar de ruimte heeft alleen maar daarmee te maken. Maar een nieuw ding is infrastructuur, wat net weer iets anders is dan het misschien klinkt. Ruimtestartups buitelen over elkaar heen om maar contracten te scoren waarmee ze nieuwe dingen kunnen bouwen voor de ruimtevaart.

Infrastructuur in de ruimte

In het derde kwartaal van dit jaar zouden er maar liefst 216 deals zijn gesloten in infrastuctuurprojecten. Dat waren er in het tweede kwartaal nog 140. Hiermee harkten ruimtestartups 20,8 miljard dollar binnen in slechts één kwartaal. Volgens investeerdersfirma Seraphim is dat bijna drie keer zoveel als er in het tweede kwartaal werd afgesproken. Eén van de grotere vissen in die vijver is natuurlijk SpaceX , dat niet alleen veel lanceert, maar er ook veel over communiceert.

Volgens experts gaat het echter verder dan alleen maar een enthousiaste mentaliteit: de ruimte wordt steeds commerciëler en het feit dat bedrijven ook bewijs leveren dat dingen lukken zorgt dat er veel in de ruimte wordt geïnvesteerd. Vooral infrastructuur is dus een hot item, al zijn lanceringen ook iets waar veel geld naartoe gaat. Al is er tegelijkertijd ook iets vreemds aan de hand: hoewel er heel veel geld omgaat in private investeringen, doen beursgenoteerde ruimtevaartbedrijven het helemaal niet zo goed. Misschien komt dat omdat SpaceX de aandacht nogal heeft afgedwongen.

Lagere kosten, meer missies

Infrastructuur is belangrijk om de kosten te drukken: als er bijvoorbeeld eenmaal een goede launcher is, dan kan die keer op keer weer worden ingezet, zo is de hoop. Ook zorgt het dat het makkelijker is om vaker missies te doen en zo meer te ontdekken over de ruimte. Als er een constante stroom aan data is, dan kan daar veel mee worden gedaan, omdat het makkelijker kan worden vergeleken dan wanneer die dataverzameling veel kleiner was.

Ook kunnen er met een goede infrastructuur betere communicatienetwerken worden opgezet, wat weer betekent dat de veiligheid wordt vergroot, dat de snelheid van communicatie kan toenemen en dat er dus weer eerder nieuwe bevindingen kunnen worden gedaan. Het is interessant om te zien dat er zo goed private bedrijven kunnen worden ingeschakeld, want vergeleken bij de overheidsreuzen is wel te merken dat het de innovatie ook goed doet. Veel meer mensen houden zich nu met de ruimtevaart bezig: zowel personeel als publiek.