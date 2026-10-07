We hebben een nieuw type hemellichaam in het heelal. Britse astronomen hebben een planeet ontdekt die rond een uitgebrande ster draait en is ontstaan uit de as van een dode ster. Het wordt dan ook een feniksplaneet genoemd.

Feniksplaneet

Een feniks, in het Engels bekend als phoenix, is een vogel die rijst uit zijn eigen as. In dit geval de as van een ster. De wetenschappers van Warwick University ontdekten hem bij ster HS 0209+0832. Het is een witte dwergster die 250 lichtjaar vanaf aarde te vinden is. Een lichtjaar is de afstand die het licht in één jaar aflegt: 9,5 biljoen kilometer (5,9 biljoen mijl). Witte dwergen komen vaak voor: dat zijn opgebrande sterren die het grootste deel van hun massa hebben verloren. Vaak wordt dit een soort van opgeslokt door het heelal, maar in dit geval is er een planeet uit ontstaan.

De exoplaneet is echt voortgekomen uit die gestorven ster, want dat bewijst de aanwezigheid van zink, niobium en koper. Dit zijn typisch dingen die achterblijven nadat een ster de geest geeft. De planeet is groter en zwaarder dan Jupiter en gaat elke 4,4 dagen rond zijn ster. De planeet is onbewoonbaar, omdat hij extreem dicht bij zijn ster staat. Hij verliest daardoor zelfs zijn buitenste laag.

Er zijn wel planeten gevonden die het materiaal van sterren hebben gerecycled , maar echt het sterven van een ster waarbij dan nu de as wordt gebruikt om een nieuwe planeet te creëren is wel heel bijzonder. En het geldt dus ook als iets helemaal nieuws in de astronomie. Of het heel vaak voorkomt is nu uiteraard niet te zeggen: tot nu toe zijn we het als mensheid in ieder geval nog niet tegengekomen. Maar het heelal is zo groot en blijkbaar bestaat het wel, dus er is reden om te geloven dat er meer van dit soort zombie-achtige planeten zijn.

Witte dwerg

"In mythen herrijst een feniks uit zijn eigen as. In het geval van deze planeet wordt deze herboren uit de as van zijn stervende moederster, waardoor het planetenstelsel een tweede leven krijgt. Een tweedegeneratieplaneet wordt gedefinieerd als een planeet die ontstaat nadat de moederster is gestorven — in dit geval nadat deze een witte dwerg is geworden," aldus een van de onderzoekers.

De planeet werd ontdekt door gegevens van de ruimtetelescopen Hubble, TESS en FUSE. Het is het idee om nu de James Webb-ruimtetelescoop te gebruiken om de conclusies van de onderzoeker te checken.