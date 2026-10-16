Het is geen goede week voor Rocket Lab. Het bedrijf moet zijn Neutron-lancering uitstellen tot 2027. En dat te bedenken dat het er eigenlijk al in 2024 mee wilde werken. Het komt ditmaal door een probleem met de koolstofvezel-structuren die er op het apparaat worden gebruikt.

Rocket Lab Neutron

Er was nog wel een tijd hoop dat de eerste Neutron-raket wel voor het einde van het jaar kon worden gelanceerd vanaf Wallops Island, maar helaas. Er zijn problemen met de booster, die wel lekker licht is, en ook heel sterk is, maar dus wat problemen lijkt te hebben met hoe de structuur is opgebouwd. Er zitten een soort luchtplekken in de lagen van vezels en dat wordt dan met hitte samengevoegd, alleen dat blijkt toch voor zo’n grote structuur moeilijk voor elkaar te krijgen. En ja, als er een zwak zit in het materiaal, dan weet je dat dat misgaat als de druk van een lancering en de ruimte erop komt.

Neutron is ook wel een stuk groter dan de Electron van Rocket Lab. Die was 1,2 meter in diameter, terwijl de Neutron 7 meter meet. Er is wel al veel getest met Neutron: zo is het uitbreidbare tweede deel al flink getest, voor zover dat kan op basis van alles wat er gebeurt voor een echte lancering. Uiteindelijk kan het bedrijf natuurlijk maar zoveel dingen doen voor het tot lancering overgaat. De met methaan gevulde Archimedes-motor moet de Neutron-booster zijn kracht geven: hiervan zijn er in totaal 9 aanwezig. Dat is al bijna helemaal goed getest, maar het zal er pas echt om spannen als het straks echt de lucht in gaat.

Lancering van de lange adem

De Neutron werd in 2021 aangekondigd en zou dus in 2024 moeten vertrekken, maar dat is inmiddels dus al twee keer zo lang geworden. Maar het wil niks forceren. Of, zoals het zelf zegt: geen dingen de lucht in sturen die niet af zijn. Rocket Lab zegt: "Ons doel is om bij de eerste poging een baan om de aarde te bereiken. Je zult ons geen slagen om de arm zien houden, zoals beweren dat het al een succes is als we simpelweg heelhuids van het platform loskomen, en dat soort dingen. Dat betekent dat we tijdens de eerste vlucht van Neutron niets willen leren wat we op de grond al tijdens de testfase hadden kunnen ontdekken."