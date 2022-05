Rocket Lab recyclet raketten door ze op te vangen

Ruimtereizen is wel duur, niet duurzaam. Om te zorgen dat er nog iets overblijft van het geld om weer de ruimte in te gaan, én om te zorgen dat er nog iets van onze natuur overblijft, wil Rocket Lab raketten uit de ruimte opvangen. Met een.. helikopter.

Rocket Lab Het is geen grap: Rocket Lab heeft serieus getest om met een helikopter een raket vanuit de ruimte op te vangen. Nu komen ze dan uiteraard niet in volle vaart zoals op de bovenstaande afbeelding, maar deinen ze met een parachute naar beneden. Dat geeft de helikopter tijd om goed te mikken en het gevaarte te vangen. Het klinkt heel omslachtig, maar als je er langer over nadenkt, dan is het waarschijnlijk één van de weinige manieren om dit zo schadevrij mogelijk aan te pakken. Het klinkt gek, het klinkt veelbelovend, maar helaas: hoewel de chopper het wel voor elkaar bokste om de booster-raket succesvol te vangen, is het experiment uiteindelijk toch mislukt. De heli liet de raket namelijk toch vallen. Rocket Lab-ceo Peter Beck zegt: “Een raket uit de ruimte halen en met een helikopter vangen is een soort supersonisch ballet." "Een enorm aantal factoren moet op elkaar aansluiten en veel systemen moeten feilloos samenwerken, dus ik ben ongelooflijk trots op de geweldige inspanningen van ons Recovery Team en al onze ingenieurs die deze missie en onze eerste vangst tot een succes hebben gemaakt. Nu beoordelen we het stadium en bepalen we welke wijzigingen we willen aanbrengen in het systeem en de procedures voor de volgende helikoptervangst en eventuele hervlucht.”

Raket vangen Het is duidelijk, Rocket Lab is bloedserieus en wil er ook graag werk van maken. Hoewel de There and Back Again-missie niet helemaal verliep zoals het bedrijf hoopte, is er dus hoop voor het opvangen-van-raketten-met-een-helikopter-verhaal. De raket werd overigens niet alleen maar voor de grap gelanceerd en opgevangen, hij heeft er ook voor gezorgd dat er 34 kleine commerciële satellieten de ruimte in werden gestuurd. Nadat de raket zijn belangrijke taak had verricht, kwam hij in volle vaart terug naar de aarde, waar een Silorsky S-92-helikopter hem nabij Nieuw-Zeeland opwachtte. Er werd specifiek van dit type heli gebruikgemaakt omdat deze twee motoren heeft en dat geeft meer kracht en snelheid dan een gewone helikopter.

Alsnog gered Deze apparaten worden dan ook ingezet op olieboorplatforms en reddingsmissies van mensen, naast deze bijzondere reddingsmissie van een raket. Op 13 kilometer hoogte kwam de parachute van de booster eruit, met op 6 kilometer nog een parachute en zo kon het gevaarte van 8.000 kilometer per uur worden teruggebracht naar slechts 36 kilometer per uur. Dat is uiteraard een stuk beter behapbaar qua snelheid en hierdoor kon de helikopter de raket succesvol opvangen door middel van een haak. Hoewel op de livestream te zien was dat de raket werd gevangen, werd het daarna even stil. De helikopter had de raket laten vallen en deze was met een flinke plons in de oceaan terecht gekomen, om vervolgens alsnog door een reddingsschip te worden opgeduikeld. Hoewel de heli de raket uit zijn handen liet glippen, blijft het een bijzonder schouwspel om te zien hoe een piloot met een haak een object vangt dat minuten ervoor nog met een noodgang op de aarde afkwam. Je kunt er veel over zeggen, maar je moet het vooral zien (vooral vanaf 52 minuten wordt het interessant):

Naar de maan Rocket Lab is niet alleen bezig met dit soort bizarre experimenten: het heeft ook plannen om naar de maan te gaan. Het zou in eerste instantie eind 2021 met zijn Capstone-missie richting die aangelichte bol gaan, maar inmiddels is de missie uitgesteld naar deze maand. Of het ook echt gaat gebeuren, dat is even afwachten, immers was het Nieuw-Zeelandse bedrijf eerst bezig met zijn bijzondere 'visserstruuk'.