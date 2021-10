​Zuid-Korea’s eerste raketlancering ooit gaat mis

Nuri, zoals de KSLV-II-raket wordt genoemd, lanceerde goed. Binnen een paar minuten was hij al 600 kilometer hoog. Het is ook een flink ding, want in totaal is de raket 47 meter lang. Er is tien jaar aan gewerkt en de kosten zijn hoog opgelopen: Nuri kostte ongeveer 1,5 miljard euro. Hoewel het doel niet helemaal is gehaald, is het wel een hoogtepunt voor de Zuid-Koreanen om eigenhandig succesvol een raket te lanceren. Zelfs de president van het land, Moon Jae-in, keek vanuit Naro mee. Naro is het ruimtecentrum waarvandaan Nuri vertrok.

Vandaag lanceerde Zuid-Korea zijn eigen raket. Het was voor het eerst dat het land zijn eigen raket volledig zelf lanceerde. De lancering was geen proef, maar dat was wel het doel van de raket. Het idee was dat de raket een satelliet naar een specifieke baan om de aarde bracht, maar dat heeft hij niet gehaald.

Problemen op het ISS

Het is Nuri dus alleen niet gelukt om die raket in die baan om de aarde te krijgen, iets dat Noord-Korea jaren geleden wel lukte. Wat er precies verkeerd ging met de missie, dat moet nog worden uitgezocht. Deze week ging er al eerder iets mis in de ruimte: het ISS werd verplaatst omdat de een Russisch ruimtevaartuig dat gedockt was zomaar uit het niets gas gaf. Klinkt bekend? Klopt: de Nederlandse robotarm die naar het ISS werd gebracht in juli, werd ook met een Russisch ruimtevaartuig gebracht, dat exact dezelfde spontane actie deed. Dat is even flink schrikken voor de bemanning van het ruimtestation.

Hoewel het voor Korea een kleine tegenvaller is dat het doel van de missie niet is gelukt, is het land wel te spreken over de lancering zelf. Die verliep heel goed. Het is en blijft natuurlijk altijd ergens wel een experiment als het gaat om de ruimte. Het is nog steeds nieuw en er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Het is alleen een flinke domper op die tien jaar werk die er is verzet om het gevaarte van 47 meter realiteit te maken. Aan de andere kant is dat goed gelukt en wie weet wat er nog voor oplossing wordt gevonden om dan toch die satelliet in die baan te krijgen.