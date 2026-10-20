Elon Musk is niet vies van een fusie. Nu zouden er mogelijk plannen zijn om zijn bedrijven SpaceX en Tesla samen te voegen tot één geheel.

Eerder dit jaar nam SpaceX al xAI over. xAI is het bedrijf van Musk waar het socialmediaplatform X (voorheen Twitter) en de AI-diensten van het bedrijf onder vallen, en SpaceX is de ruimtevaartmaatschappij waarmee Musk uiteindelijk Mars wil koloniseren. Die fusie werd gedaan omdat het volgens Musk een logische combinatie was: AI heeft grote datacenters nodig, en met SpaceX wil Musk uiteindelijk datacenters in de ruimte bouwen.

Nu lijkt er wederom een fusie aan te komen tussen twee bedrijven van Musk. SpaceX zou mogelijk al ergens begin december Tesla overnemen. Tesla is natuurlijk het bedrijf achter de gelijknamige elektrische auto’s. Afgelopen week werd nog de nieuwe Roadster aangekondigd , waarbij het duurste model zelfs stuwraketten gebruikt om korte periodes te kunnen ‘vliegen’.

Overlap in werkzaamheden

Musk zelf heeft nog niets bevestigd – hij heeft eerder alleen gemeld dat zijn bedrijven steeds meer overlap hebben qua werkzaamheden – maar er zijn andere tekenen die op een mogelijke fusie wijzen.

Zo meldde investeringsbank Barclays afgelopen week al dat de algemene consensus steeds meer is dat de fusie plaats gaat vinden. Daarbij zullen SpaceX en Tesla deze week een enkele dag na elkaar hun kwartaalcijfers bekendmaken, waardoor deze makkelijk vergeleken kunnen worden.

Wat de overlap in werkzaamheden betreft: chipfabriek Terafeb gaat zowel chips maken voor de satellieten van SpaceX als de AI-chips voor Tesla. Een fusie zou dit alles nog gestroomlijnder maken, en bovendien zou het helpen bij het uitvoeren van de Chinese activiteiten van het bedrijf.

Meer macht voor Musk

Musk heeft zelf op dit moment in ieder geval zo’n 48 procent van SpaceX-aandelen in handen en ongeveer 20 procent van Tesla. SpaceX is 2,1 biljoen dollar waard, terwijl Tesla zo’n 1,5 biljoen dollar waard is. Het zou dus om een gigantische fusie gaan, waarbij Musk ongeveer 37 procent van het gecombineerde bedrijf in handen zou krijgen en 56 procent van de stemrechten zou krijgen. Het levert Musk dus ook meer controle op over de keuzes die binnen beide bedrijven worden gemaakt.

Voor nu is het nog afwachten of de fusie echt gaat plaatsvinden, maar als dat zo is, dan weten we het waarschijnlijk op zijn laatst begin december. Dan wordt er weer een meeting gehouden met het bestuur, en het zou kunnen dat Musk daar een stemronde laat plaatsvinden om de fusie door te voeren – als het al niet eerder gebeurt. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.