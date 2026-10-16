Amazon en Bee hebben twee nieuwe AI-apparaten onthuld die mensen kunnen dragen: de Bee Frontier-armband en de Bee Eclipse, een apparaatje dat wat wegheeft van een creditcard die achterop je smartphone kan worden geplaatst.

Amazon kocht vorige zomer voor een onbekend bedrag Bee op, een startupbedrijf uit San Francisco gespecialiseerd in AI-wearables. De Bee-armbanden hebben geïntegreerde AI en microfoons die gesprekken kunnen opnemen en analyseren, maar geen scherm.

Bee Frontier

De overname werpt nu zijn vruchten af met de aankomende nieuwe wearables Bee Frontier en Bee Eclipse. De Bee Frontier is daarbij de opvolger van de bestaande Bee-armbanden. De functie blijft hetzelfde: je draagt hem aan je pols en gesprekken worden opgenomen, geanalyseerd en waar nodig wordt informatie uit deze gesprekken gebruikt dankzij de ingebouwde AI

Denk aan het uitschrijven van gesprekken, of besproken afspraken inplannen in je agenda. Maar het kan bijvoorbeeld ook handig zijn wanneer je een les bijwoont om zo alle informatie uit te schrijven zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Daarvoor heeft de Bee Frontier twee microfoons inclusief ruisonderdrukking.

De Bee Frontier is nu beschikbaar komen voor 74,99 dollar (een prijs in euro’s is nog onbekend) in de kleuren Onyx, Sage en Lavender. Daarbij bieden deze armbanden IP67-waterbestendigheid en een batterijduur die maximaal een week meegaat.

Bee Eclipse

Dan is er nog de Bee Eclipse. Dit is een rechthoekig apparaatje (een beetje in de vorm van een credit card) die achterop je smartphone geklikt kan worden.

Verder heeft de Eclipse dezelfde functie als de Frontier: luisteren naar gesprekken en die uitwerken of meehelpen met afspraken inplannen. Omdat hij aan je telefoon gekoppeld wordt, worden telefoongesprekken geanalyseerd. Wel zo handig als je je gewoon op het gesprek wil richten in plaats van ondertussen druk bezig zijn met afspraken inplannen of to-do-lijstjes maken!

De Bee Eclipse heeft daarbij volgens Amazon meer dan 21 dagen aan batterijduur, en komt in de kleuren zilver, Midnight, Blush en Honey. Het apparaat gaat 99,99 dollar kosten en moet spoedig beschikbaar komen, al is een precieze releasedatum niet bekend.

Geheugen en privacy

Amazon heft laten weten dat samenvattingen van gesprekken gratis kunnen worden uitgewerkt door de Bee-apparaten, en dat deze tot veertien dagen kunnen worden opgeslagen. Er is echter ook een Bee Pro-abonnement van rond de 12 euro per maand, waarbij er geen grens zit aan de opslag en ook integratie met Amazon.com en Alexa+ mogelijk is.

Belangrijk om te weten is dat de audio van gesprekken niet wordt opgeslagen zodat je privacy gewaarborgd blijft. Audio wordt in realtime naar tekst omgezet en daarna verwijderd. De uitgewerkte tekst is daarmee versleuteld door het apparaat zelf, zodat zelfs Amazon-werknemers er niet bij kunnen. Wel zo belangrijk als het om gevoelige informatie gaat!