Tesla ’s auto kan inderdaad vliegen als een raket. Tesla heeft zijn nieuwe Roadster getoond en hij ging 100 kilometer per uur in minder dan een seconde. Hij vloog zelfs even, met zijn raketten, om vervolgens netjes op zijn bandjes terecht te komen. Het was een soort stuntshow met Elon Musk aan het hoofd, wat natuurlijk heel wat anders is dan de gemiddelde auto-onthulling.

Vliegende Roadster

Het evenement duurde een half uurtje en liet sowieso niet heel veel los over belangrijke factoren aan de auto: denk aan wat hij kost en wanneer hij uitkomt bijvoorbeeld. Aan de andere kant heeft Tesla nog wel even, want deze hypercar gaat pas in 2028 in productie. Dat is een belofte van Elon Musk, dus dat zou ook zomaar een jaartje later kunnen worden. Of drie.

In ieder geval gaf Elon de mensen wel wat ze wilden zien: een vliegende auto. Er komen heel wat witte wolken vanaf, en je ziet de auto soms zelfs even helemaal niet, maar hij lijkt toch echt gewoon op zijn banden neer te komen, ook nadat hij net een halve looping heeft gemaakt. Het is indrukwekkend om te zien hoe de auto zichzelf hersteld om een veilige landing te kunnen maken. Hij tuimelt zo weer de goede kant op.

Er wordt van koud gas gebruikgemaakt om hem zo weer de goede kant op te flippen. Er zou daarbij twee G aan zuigkracht ontstaan. Elon zal blij zijn met hoe het is gegaan: hij zei eerst dat het misschien wel niet goed zou gaan. "Succes is niet gegarandeerd".

Auto of raket?

De vraag die nu oppopt is of we dit nog wel een auto kunnen noemen. Je hoeft hem zelfs niet te tanken, want hij pompt zichzelf op met luchtdruk om weer stuwkracht te kunnen geven. Je kunt je natuurlijk wel afvragen in welke situaties je dit nou echt kunt gebruiken, maar ja, het is wel bijzonder dat het kan. Zijn topsnelheid is ook indrukwekkend met 370 kilometer per uur. Elon denkt echter dat de helft van de sneheid van geluid ook mogelijk is: meer dan 600 kilometer per uur.

Hij zal niet overal legaal zijn, zei Musk al, dus we denken hem niet heel binnenkort in Europa te zien. En over zien gesproken: weet je de Roadster uit 2017 nog? Het design is er toch aanzienlijk meer Cybertruck op geworden. Tegelijkertijd is daar niks mis mee: het ziet er nu iets meer uit als een supercar in plaats van een 'gewone' sportwagen. En dan te bedenken dat het dat waarschjnlijk allebei niet echt is: het is gewoon een miniraket.