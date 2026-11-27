Geely breidt zijn Nederlandse aanbod uit met een nieuw topmodel. In Ulvenhout, net onder Breda, liet het Chinese merk woensdag de Monjaro EM-i zien. Dat is een plug-in hybride SUV van 4,8 meter die binnen Geely boven de Starray EM-i en de elektrische E5 komt te staan. Een maand geleden was de Europese première op de Paris Motor Show en nu staat de auto ook in de Nederlandse prijslijst. Er zijn vier uitvoeringen, met prijzen tussen € 41.990 en € 47.990. Daarvoor krijg je een ruime gezins-SUV die het opneemt tegen modellen als de Kia Sorento en de Skoda Kodiaq. Volgens Geely is de auto al in de basisuitvoering vrijwel compleet uitgerust.

Het motto van de introductie was 'Grenzeloze prestaties'. Geely bedoelt daarmee meer dan pk's en acceleratie. De Monjaro EM-i moet net zo prettig zijn op een lange snelwegrit als op een bochtige weg of bij het dagelijkse gebruik met het gezin. De naam is een verwijzing naar de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. Volgens het merk staat die voor de combinatie van kracht en beheersing, en van ambitie en evenwicht.

Van koelkastonderdelen tot autogigant: wie is Geely?

Voor veel Nederlanders is Geely nog een nieuwe naam, maar het bedrijf is allesbehalve klein. Li Shufu richtte het in 1986 op in de Chinese provincie Zhejiang. Hij begon met koelkastonderdelen, en eind jaren negentig kwamen de eerste auto's van de band. Daarna ging het snel. In 2010 nam moederconcern Zhejiang Geely Holding Volvo Cars over van Ford. Later kwamen daar onder meer Polestar, Lotus en een belang in het Maleisische Proton bij. Wie in Nederland in een Volvo of Polestar rijdt, zit dus al jaren in een auto uit de Geely-familie.

De Monjaro EM-i komt van Geely Auto Group, het autobedrijf binnen het concern. Het hoofdkantoor staat in Hangzhou. Onder de groep vallen de merken Geely, Lynk & Co en Zeekr. In 2025 verkocht Geely Auto 3.024.567 auto's, 39 procent meer dan het jaar ervoor. Daarvan waren er 1.687.767 elektrisch aangedreven, een stijging van 90 procent. Die groei zet dit jaar door. Tot en met het derde kwartaal van 2026 verkocht de groep 2.235.481 voertuigen, waarvan 1.326.364 elektrisch of geëlektrificeerd (59,3 procent). In China gingen 1.437.811 auto's van de hand. Buiten China waren het er 797.670, en daar groeide Geely volgens de presentatie met 169 procent.

Europa is voor Geely een belangrijke groeimarkt. Het merk is actief in 27 landen en heeft hier meer dan 450 vestigingen. Er zijn drie onderzoeks- en ontwikkelcentra: in het Zweedse Göteborg, het Engelse Coventry en het Duitse Raunheim. Daarnaast heeft Geely een designstudio in Milaan en noemt het Valencia in Spanje als productielocatie. Ook de samenwerkingen zijn opvallend. Met Renault heeft Geely de motorenfabrikant Horse opgericht, met Mercedes-Benz het merk smart, en ook Ford staat bij de joint ventures. Daarnaast heeft Geely belangen in Mercedes-Benz en Aston Martin. Met NIO werkt Geely samen aan meer laad- en batterijwisselstations. Geely investeert in NIO Power en de twee ontwikkelen samen standaarden voor batterijwissels. Geely heeft nu ruim 2.500 laadstations en wil er eind 2027 meer dan 22.000 hebben.

Geely in Nederland: van vier naar tien modellen in twee jaar

Het merk Geely zelf is nog maar kort in Nederland. Op 26 maart startte Geely officieel in Nederland, België en Luxemburg, met twee SUV's: de volledig elektrische E5 en de plug-in hybride Starray EM-i. De Geely E5 kost vanaf € 37.990 en de Starray EM-i vanaf € 34.990. Daarna kwam de compacte elektrische E2. De Monjaro EM-i is het vierde geëlektrificeerde model dat Geely in Europa lanceert.

Het merk heeft de komende jaren veel plannen. Tijdens de presentatie liet Geely zijn modelplan voor Europa zien. Dit jaar zijn er vier modellen. In 2027 moeten dat er zeven zijn, met onder meer een grote SUV in het E-segment, een nieuwe SUV en een sedan in het D-segment, en een gewone hybride versie van de Starray. In 2028 wil Geely tien modellen aanbieden, van het A- tot het E-segment, met dertien verschillende aandrijflijnen: volledig elektrisch, hybride en plug-in hybride.

Ook het dealernetwerk groeit. Geely heeft nu veertien vestigingen in Nederland, onder meer in Leeuwarden, Heerenveen, Meppel, Alkmaar, Almelo, Hengelo, Utrecht, Den Haag, Capelle aan den IJssel, Zevenaar, Tilburg en Eindhoven. In 2027 moeten dat er 21 zijn. Volgens Geely krijgen dealers grotere werkgebieden en meer marge.

Waarom juist een grote plug-in hybride? Geely onderbouwde die keuze met cijfers over de Nederlandse markt. Het segment van C- en D-SUV's met stekker groeide met 66 procent. Opvallend is dat particulieren daar nu de grootste groep kopers zijn: 31 procent, tegenover 28 procent voor leaserijders. Zzp'ers en kleine bedrijven zijn samen goed voor 9 procent. Daarbij is het marktaandeel van Chinese merken ruim verdrievoudigd vanaf 7 procent. Volgens Geely groeien private lease en financiering mee. Die particuliere koper is dan ook de doelgroep van de Monjaro.

Twee accu's, twee karakters: zo rijdt de Monjaro EM-i

De Monjaro EM-i gebruikt Geely's EM-i Super Hybrid-systeem. De basis is een 1,5-liter viercilinder turbomotor van 102 kW (139 pk) en 230 Nm. Die is gekoppeld aan een hybride transmissie (3DHT) die speciaal voor plug-in hybrides is ontwikkeld. Daarna verschilt de auto sterk per uitvoering. Er zijn twee accu's, en die bepalen grotendeels het karakter van de auto.

De Pro en de Max hebben een lithium-ijzerfosfaataccu (LFP) van 18,4 kWh, één elektromotor van 120 kW en voorwielaandrijving. Het systeemvermogen is 201 kW (273 pk) en het koppel 544 Nm. Daarmee sprint de SUV in 7,7 seconden naar 100 km/u, en de topsnelheid is 200 km/u. Volgens de WLTP-norm rijdt deze versie 82 kilometer elektrisch. Met een volle accu en een volle tank kom je in totaal maximaal 922 kilometer ver. Het opgegeven verbruik is 2,6 liter per 100 kilometer, met een CO₂-uitstoot van 59 gram per kilometer. Snelladen gaat met maximaal 38 kW: van 30 naar 80 procent duurt ongeveer twintig minuten.

De Pro+ en de Ultra hebben een grotere accu van 29,8 kWh en een elektrisch vierwielaandrijvingssysteem (e-AWD). De elektromotoren leveren samen 200 kW. Het systeemvermogen komt daarmee op 246 kW (334 pk) en het koppel op 667 Nm. De sprint naar 100 km/u duurt dan 5,8 seconden, flink snel voor een SUV van ruim twee ton. De topsnelheid is iets lager, 190 km/u. Elektrisch rijdt deze versie tot 116 kilometer volgens WLTP. Het totale bereik is 906 kilometer, iets minder dan bij de lichtere voorwielaangedreven versie. Het opgegeven verbruik is 2,4 liter per 100 kilometer (54 g/km). Deze versie laadt snel met maximaal 78 kW: van 30 naar 80 procent in ongeveer een kwartier. Wie veel lange ritten maakt, verliest dus weinig tijd aan de laadpaal. Thuis of op het werk laden beide versies met 6,6 kW wisselstroom. Alle uitvoeringen hebben vehicle-to-load (V2L), waarmee je tot 3,7 kW stroom uit de auto haalt, en mogen 1.500 kilo geremd trekken.

Volgens Geely verdeelt het e-AWD-systeem het vermogen binnen milliseconden over de wielen. Bij accelereren, inhalen of lange beklimmingen blijft het vermogen constant. Het systeem houdt daarbij rekening met de lading van de accu, de temperatuur van de aandrijflijn en het terugwinnen van remenergie. Zo moet de auto ook op langere ritten zijn prestaties houden en niet alleen kort piekvermogen leveren.

De auto staat op Geely's GEA Evo-platform. Daarop kunnen de voor- en achteras los van elkaar worden aangestuurd en ontkoppeld, en het heeft torque vectoring voor meer grip en stabiliteit. De elektrische stuurbekrachtiging komt van ZF en heeft drie standen. Voor zit MacPherson-wielophanging, achter een onafhankelijke vierlinkwielophanging. De Ultra heeft daarnaast Continuous Damping Control (CDC). Die past de schokdempers binnen 20 milliseconden aan het wegdek aan en heeft drie standen: Comfort, Standard en Sport. Verder zijn er zes rijmodi.

Het onderstel is voor Europa afgesteld in Geely's ontwikkelcentrum in Duitsland. De Monjaro EM-i doorliep daar vijf uitgebreide testrondes. Ingenieurs besteedden 7.200 uur aan de afstelling, simuleerden 720.000 testkilometers en pasten het onderstel meer dan 30.000 keer aan. Bij de uitwijkproef, beter bekend als de elandtest, haalde de SUV 79 km/u. Volgens Geely is dat een van de beste resultaten in zijn klasse. De remweg van 100 km/u tot stilstand is 33 meter.

Tijdens de Nederlandse introductie reden we zelf in de Ultra, de duurste uitvoering. Dat is de versie met de grote accu, vierwielaandrijving en de adaptieve CDC-vering. Het eerste wat opvalt, is hoe stil het binnen is. De dubbele zijruiten voorin, de akoestische voorruit en de vele isolatie houden wind- en bandengeluid goed buiten. Ook als de benzinemotor bijspringt, merk je daar in de cabine weinig van. Op de snelweg kun je gewoon op normale toon met je passagiers praten.

De Monjaro EM-i is groot, maar dat merk je achter het stuur nauwelijks. De SUV is makkelijk te rijden en voelt niet log aan. De CDC-vering vangt oneffenheden netjes op, waardoor de auto ook na een flinke rit nog comfortabel aanvoelt. Met 334 pk en 667 Nm is er altijd genoeg vermogen over, maar de Monjaro nodigt niet uit tot jagen. Het is vooral een rustige, comfortabele reisauto. Hoe zuinig hij in de praktijk is en hoe ver je echt elektrisch komt, moet een langere test uitwijzen.

Ook veiligheid krijgt veel aandacht. De carrosserie is gemaakt van hoogwaardig staal en er zijn zeven airbags. Daarnaast heeft de auto Geely's Battery Safety System en een uitgebreid pakket rijhulpsystemen: dertien actieve veiligheidsfuncties op Level 2-niveau en negen ondersteunende functies. Standaard zijn onder meer adaptieve cruisecontrol, noodremassistentie, rijstrookassistentie, dodehoekbewaking, waarschuwing voor kruisend verkeer voor en achter, verkeersbordherkenning en bestuurdersmonitoring. Het 540-gradencamerasysteem laat niet alleen alles rondom de auto zien, maar ook een virtuele weergave van de grond onder de auto. Volgens Geely is de SUV ontworpen met de eisen voor vijf sterren in de Euro NCAP-test van 2026 in gedachten. Er is nog geen officiële score bekend. Het merk deed daarnaast 21 eigen veiligheidstests onder extreme omstandigheden.

Ruimte, stilte en uitrusting: dit krijg je per uitvoering

De Monjaro EM-i is 4,80 meter lang, 1,895 meter breed en 1,70 meter hoog, met een wielbasis van 2.845 millimeter. Dat merk je vooral achterin, waar volwassenen veel beenruimte hebben. De bagageruimte is 633 liter en wordt met de achterbank plat 2.183 liter. Voorwerpen tot 2,8 meter lang passen erin, en verspreid door het interieur zitten 34 opbergvakken.

Geely vat de sfeer binnen samen als 'intelligent comfort'. De voorstoelen bestaan uit elf lagen, zijn elektrisch verstelbaar, hebben een geheugenfunctie en zijn verwarmd en geventileerd. In de Max en Ultra hebben ze ook een massagefunctie met acht massagepunten, zes programma's en drie intensiteiten. Om de auto stil te maken heeft Geely de voorste zijruiten van dubbel glas voorzien en een akoestische voorruit gebruikt. Daarnaast is ongeveer 89 procent van het interieur bekleed met geluidsisolerend materiaal en zijn er ruim 23 aanpassingen gedaan om de cabine luchtdicht te maken. Volgens eigen metingen hoor je daardoor ruim 45 procent minder bandengeluid. Een elektrisch te openen panoramadak is op alle versies standaard.

In het dashboard zit een centraal touchscreen van 15,4 inch, met een digitaal instrumentenpaneel van 12,3 inch voor de bestuurder. Vanaf de Pro+ en de Max komt daar een head-updisplay van 25,6 inch bij. Het infotainmentsysteem Flyme Auto ondersteunt draadloos Apple CarPlay en Android Auto, en heeft online navigatie en software-updates op afstand. De spraakbediening kent achttien talen en werkt vanaf vier plekken in de auto. Iedere inzittende kan zo handsfree een van de zeshonderd functies bedienen. In de Max en de Ultra zit het Flyme Sound-audiosysteem met zestien luidsprekers, een versterker van 1.000 watt en 7.1.2-surroundgeluid. De Pro en de Pro+ hebben acht luidsprekers.

Geely noemt prijs tegenover uitrusting het eerste argument om een Monjaro te kiezen, en de uitrusting per uitvoering laat zien waarom. De Pro van € 41.990 heeft al het panoramadak, een elektrische achterklep met geheugenfunctie, verwarmde en geventileerde voorstoelen, tweezone-klimaatregeling, een verwarmd stuur en verwarmde voorruit, ledkoplampen met automatisch grootlicht, dakrails, 19-inch velgen en het volledige pakket veiligheidssystemen. De Max van € 43.990 voegt daar comfort aan toe: het head-updisplay, privacyglas, een randloze automatisch dimmende binnenspiegel, verwarmde achterstoelen, de massagestoelen, elektrische lendensteun voor de bestuurder, een bijrijdersstoel die je vanaf de achterbank kunt verstellen, sfeerverlichting in 256 kleuren en het audiosysteem met zestien luidsprekers.

De Pro+ van € 45.990 draait juist om prestaties. Je krijgt de grote accu, vierwielaandrijving, 20-inch velgen en het head-updisplay, maar mist de comfortextra's van de Max. Wie de krachtigste aandrijving en alle luxe wil, komt uit bij de Ultra van € 47.990. Die heeft alles van de Max en de Pro+ en daarnaast de adaptieve CDC-vering en metalen instaplijsten. Een interieur in Sand Beige is als optie leverbaar.

Geely geeft acht jaar of 200.000 kilometer garantie op de hele auto, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. Voor de hoogvoltaccu geldt dezelfde termijn, met de garantie dat de accu minimaal 70 procent van zijn capaciteit (State of Health) behoudt. Op de carrosserie zit twaalf jaar garantie tegen doorroesten. De eerste drie jaar krijg je ook 24/7 pechhulp in heel Europa. Voorwaarde is wel dat je de auto volgens het onderhoudsschema laat onderhouden bij een erkende Geely-reparateur.