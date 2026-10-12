Geely laat er op de Autosalon van Parijs 2026 geen twijfel over bestaan: het Chinese automerk heeft grote plannen voor Europa. Met vier elektrische en hybride modellen, scherpe Nederlandse vanafprijzen en een onverwachte onthulling van een nieuwe terreinwagen wil Geely een serieuze speler worden op de Europese automarkt. DutchCowboys is vandaag aanwezig in Parijs, waar het merk zijn nieuwste modellen presenteert. En daar zitten een paar opvallende auto's tussen.

De Autosalon van Parijs is dit jaar opnieuw het podium waarop autofabrikanten hun nieuwste technologie, elektrische aandrijflijnen en toekomstplannen presenteren. Een van de merken die nadrukkelijk de aandacht zoekt, is Geely. De Chinese autofabrikant is voor veel Nederlandse automobilisten misschien nog een relatief onbekende naam, maar achter het merk schuilt een internationale autogroep met behoorlijk wat ervaring.

Geely Auto Group maakt deel uit van Zhejiang Geely Holding Group en ontwikkelt en produceert onder meer auto's van Geely, Lynk & Co en Zeekr. Het bedrijf verkocht in 2025 ruim drie miljoen voertuigen, een stijging van 39 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de verkoop van elektrische en andere zogenoemde New Energy Vehicles groeide hard, met 90 procent.

Die groei wil Geely nu ook in Europa voortzetten. En daarvoor heeft het merk meer nodig dan alleen een betaalbare elektrische auto . Op de beursvloer in Parijs laat Geely daarom zien hoe breed zijn ambities zijn geworden.

Vier modellen, vier verschillende doelgroepen

Geely presenteert in Parijs vier modellen die elk een ander deel van de automarkt bedienen. De compacte E2 moet elektrisch rijden toegankelijker maken. De grotere E5 richt zich op gezinnen die een ruime elektrische SUV zoeken. Met de Starray EM-i biedt het merk een plug-in hybride voor automobilisten die nog niet volledig elektrisch willen rijden.

Het belangrijkste Europese debuut is echter de nieuwe Monjaro EM-i. Deze grotere plug-in hybride SUV wordt het nieuwe topmodel binnen het SUV-aanbod van Geely.

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft de fabrikant ook een verrassende aankondiging achter de hand: Project KO11, een robuuste terreinwagen die eind 2027 naar Europa moet komen.

Geely E2: een elektrische auto vanaf €20.990

Misschien wel de interessantste auto voor de Nederlandse markt is de Geely E2. Niet omdat deze compacte elektrische hatchback de meeste pk's of de grootste batterij heeft, maar vanwege zijn prijs.

Met een tijdelijke introductieprijs vanaf €20.990 komt de E2 terecht in een segment waar betaalbaarheid steeds belangrijker wordt. De reguliere vanafprijs bedraagt €22.990.

De auto is 4,13 meter lang en heeft vijf deuren. Ondanks zijn compacte buitenmaten belooft Geely een verrassend ruim interieur. Dat is mede mogelijk doordat de E2 vanaf het begin als elektrische auto is ontwikkeld en dus geen rekening hoeft te houden met de traditionele indeling van een brandstofauto.

Opvallend is dat Geely kiest voor achterwielaandrijving. Dat zie je niet bij iedere compacte elektrische auto. In combinatie met een onafhankelijke multilink-achteras moet dit zorgen voor een stabiel en comfortabel rijgedrag.

De E2 verschijnt in drie uitvoeringen: Pro, Max en Ultra.

De instapversie beschikt over een batterij van 35,35 kWh en een elektromotor van 82 pk. Daarmee komt de auto volgens de WLTP-testcyclus maximaal 252 kilometer ver.

De Max en Ultra krijgen een grotere batterij van 47,14 kWh en een elektromotor van 115 pk. Het maximale WLTP-bereik stijgt daarmee naar 345 kilometer.

Snelladen kan bij de Pro met maximaal 60 kW. De twee duurdere uitvoeringen ondersteunen maximaal 80 kW. Volgens Geely kan de batterij onder gunstige omstandigheden in ongeveer 19 minuten van 30 naar 80 procent worden opgeladen.

Verrassend veel praktische ruimte

Een compacte auto hoeft niet automatisch weinig bagageruimte te hebben. De E2 beschikt over een reguliere bagageruimte van 375 liter en een extra opbergvak onder de motorkap van 70 liter. Die zogeheten frunk is handig voor laadkabels en andere spullen die je liever niet tussen de bagage legt.

Wanneer de achterbank wordt neergeklapt, ontstaat maximaal 1.320 liter laadruimte. Daarnaast heeft Geely maar liefst 36 opbergvakken in het interieur verwerkt.

Ook technologisch wil het merk zich onderscheiden. De E2 krijgt het Flyme Auto-systeem, waarmee onder andere navigatie, muziek, klimaatregeling en voertuigfuncties worden bediend. Het systeem ondersteunt spraakbediening, verschillende entertainmentfuncties en software-updates op afstand.

Bij de Ultra-uitvoering is bovendien een camerasysteem aanwezig dat een 540-gradenbeeld kan weergeven, inclusief een virtueel zicht onder de auto.

Vijf sterren voor veiligheid

De E2 heeft volgens de door Geely gepresenteerde testresultaten de maximale score van vijf sterren behaald bij Euro NCAP en ANCAP volgens de nieuwe protocollen van 2026.

De auto beschikt over zeven airbags en verschillende systemen die de bestuurder ondersteunen. Denk aan adaptieve cruisecontrol, rijstrookassistentie, vermoeidheidsdetectie en een systeem dat kan waarschuwen wanneer kinderen in de auto achterblijven.

Dat laatste is een interessante ontwikkeling. Autofabrikanten besteden steeds meer aandacht aan systemen die niet alleen botsingen proberen te voorkomen, maar ook gevaarlijke situaties rondom inzittenden herkennen.

De E2 is inmiddels bij twaalf erkende Nederlandse Geely-dealers aanwezig en kan worden besteld en proefgereden.

Geely E5: een elektrische SUV met maximaal 450 kilometer bereik

Wie meer ruimte zoekt, komt uit bij de Geely E5. Deze volledig elektrische SUV is in Nederland te bestellen vanaf €37.990.

De E5 is duidelijk gericht op automobilisten die een elektrische gezinsauto zoeken met voldoende ruimte, comfort en moderne technologie. Daarbij probeert Geely functies beschikbaar te maken die normaal gesproken vooral bij duurdere auto's te vinden zijn.

Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de maximale WLTP-actieradius 450 kilometer. Dat maakt de auto geschikt voor dagelijks woon-werkverkeer en langere ritten, al blijft het werkelijke bereik afhankelijk van onder meer temperatuur, snelheid en rijstijl.

Snelladen gaat met maximaal 100 kW. Onder optimale omstandigheden duurt het volgens Geely ongeveer twintig minuten om de batterij van 30 naar 80 procent op te laden.

Een standaard aanwezige warmtepomp moet het energieverbruik bij lagere temperaturen beperken. Vooral in de winter is dat interessant, omdat het verwarmen van het interieur bij elektrische auto's invloed heeft op de actieradius.

Een interieur vol schermen en comfort

Binnenin kiest Geely voor een groot centraal touchscreen van 15,4 inch en een digitaal instrumentarium van 10,2 inch. Een 360-gradencamera helpt bij parkeren en manoeuvreren.

De E5 beschikt daarnaast over moderne connectiviteit, waaronder Apple CarPlay, Android Auto en draadloos opladen van smartphones.

Bij de duurdere uitvoeringen wordt het vooral interessant op het gebied van comfort. Zo biedt de Max+ onder andere massagefuncties, een elektrisch verstelbare beensteun voor de voorpassagier, een panoramisch schuifdak en een head-up display.

Ook is er een Flyme Sound-audiosysteem met zestien luidsprekers beschikbaar.

De bagageruimte bedraagt 461 liter. Met de achterbank neergeklapt groeit die tot maximaal 1.877 liter. Verder heeft Geely 33 opbergcompartimenten in het interieur verwerkt.

De Nederlandse prijzen beginnen bij €37.990 voor de Pro. De Pro+ kost vanaf €39.990 en de Max+ vanaf €41.990.

Daarmee positioneert Geely de E5 als een ruime elektrische SUV waarbij vooral de verhouding tussen prijs, uitrusting en technologie aantrekkelijk moet zijn.

Geely Starray EM-i: tot 1.055 kilometer zonder tanken of laden

Niet iedereen is al klaar om volledig elektrisch te rijden. Daarom zet Geely ook stevig in op plug-in hybrides.

De Starray EM-i combineert een elektrische aandrijving met een benzinemotor. Het idee is eenvoudig: dagelijkse ritten zoveel mogelijk elektrisch afleggen en voor langere afstanden kunnen terugvallen op de verbrandingsmotor.

Geely claimt voor de Starray EM-i een gecombineerd WLTP-bereik tot 1.055 kilometer. Daarmee richt het model zich nadrukkelijk op automobilisten die regelmatig langere afstanden afleggen.

De auto maakt gebruik van het EM-i Super Hybrid-systeem en verschijnt in drie uitvoeringen: Pro, Pro+ en Max+.

De Pro beschikt over een LFP-batterij van 18,4 kWh en kan volgens WLTP maximaal 83 kilometer volledig elektrisch rijden.

De Pro+ en Max+ krijgen een batterij van 29,8 kWh, waarmee het elektrische rijbereik stijgt tot maximaal 136 kilometer.

Dat is voor een plug-in hybride een aanzienlijk elektrisch bereik. Voor automobilisten die thuis of op het werk kunnen laden, betekent dit dat veel dagelijkse kilometers zonder benzineverbruik kunnen worden afgelegd.

De Starray EM-i ondersteunt bovendien DC-snelladen met maximaal 60 kW. Daarmee is de auto niet uitsluitend afhankelijk van een reguliere laadpaal.

Een plug-in hybride als mobiele stroombron

Een interessante functie is de ondersteuning voor Vehicle-to-Load en Vehicle-to-Vehicle.

Met Vehicle-to-Load kunnen externe elektrische apparaten stroom uit de autobatterij gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan kampeeruitrusting, gereedschap of andere apparatuur.

Vehicle-to-Vehicle maakt het mogelijk om ook een ander elektrisch voertuig van stroom te voorzien. Geely noemt hiervoor een vermogen tot 6,6 kW.

De Starray EM-i heeft verder een bagageruimte van 528 liter. Met de achterbank neergeklapt groeit die tot maximaal 2.065 liter.

De duurdere Max+ krijgt onder meer verwarmde en geventileerde voorstoelen met massagefunctie, een verwarmde achterbank, een head-up display en een audiosysteem met zestien luidsprekers.

De opgegeven prijzen beginnen bij €33.490 voor de Pro, €35.490 voor de Pro+ en €37.490 voor de Max+.

Geely meldt dat de Starray EM-i vanaf vandaag in België te bestellen is. De Nederlandse beschikbaarheid en exacte marktintroductie moeten afzonderlijk worden bevestigd.

Geely Monjaro EM-i: het nieuwe topmodel maakt zijn Europese debuut

De grootste blikvanger op de stand van Geely is de nieuwe Monjaro EM-i. Deze plug-in hybride SUV maakt tijdens de Autosalon van Parijs zijn Europese debuut.

De Monjaro wordt gepositioneerd als het nieuwe topmodel binnen het SUV-aanbod van Geely. Het model moet vooral indruk maken met zijn combinatie van prestaties, comfort, veiligheid en technologie.

De naam Monjaro is geïnspireerd op de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. Volgens Geely komt die inspiratie ook terug in het ontwerp, waarin kracht en rust centraal staan.

Onder de carrosserie ligt het GEA Evo-platform, een architectuur die speciaal is ontwikkeld voor geëlektrificeerde voertuigen. Daarnaast maakt de auto gebruik van de GEEA 3.0 elektronische architectuur, die de verschillende digitale systemen met elkaar verbindt.

De Monjaro EM-i krijgt een 1,5-liter turbobenzinemotor in combinatie met elektrische aandrijving.

De krachtigste Ultra AWD-uitvoering levert maximaal 246 kW, omgerekend ongeveer 334 pk, en een koppel van 667 Nm.

Daarmee accelereert de SUV in 5,8 seconden van 0 naar 100 km/u. De versie met voorwielaandrijving doet daar 7,7 seconden over.

Voor een relatief grote plug-in hybride SUV zijn dat stevige prestaties.

Tot 116 kilometer volledig elektrisch

De Monjaro EM-i wordt aangeboden met twee batterijcapaciteiten: 18,4 kWh en 29,8 kWh.

Met de grootste batterij bedraagt de maximale elektrische actieradius 116 kilometer volgens WLTP. Het gecombineerde rijbereik op benzine en elektriciteit loopt op tot 922 kilometer.

Opvallend is dat de Ultra-uitvoering DC-snelladen ondersteunt met maximaal 78 kW. Volgens Geely kan de batterij daarmee in ongeveer vijftien minuten van 30 naar 80 procent worden opgeladen.

Dat is interessant voor automobilisten die ook onderweg regelmatig elektrisch willen laden. Bij plug-in hybrides is de laadsnelheid vaak beperkter dan bij volledig elektrische auto's.

De Monjaro beschikt bovendien over een intelligent elektrisch vierwielaandrijvingssysteem dat het vermogen afhankelijk van de rijomstandigheden over de wielen verdeelt.

Ook het onderstel krijgt extra aandacht. De elektronisch geregelde Continuous Damping Control-vering kan volgens Geely binnen twintig milliseconden reageren op veranderingen in het wegdek.

Bestuurders kunnen kiezen uit verschillende rijinstellingen, waaronder Comfort, Standard en Sport.

De Monjaro moet daarmee niet alleen snel zijn, maar ook geschikt voor lange afstanden en comfortabel dagelijks gebruik.

Voor de Europese markt is dat belangrijk. De auto moet zich immers bewijzen tegenover gevestigde SUV-modellen van fabrikanten die hier al jarenlang actief zijn.

Project KO11: Geely heeft nog een verrassing

Aan het einde van de presentatie in Parijs komt Geely met een onverwachte aankondiging.

Onder de projectnaam KO11 werkt het merk aan een nieuwe krachtige terreinwagen die eind 2027 in Europa beschikbaar moet komen.

De KO11 wordt omschreven als een robuuste SUV die zowel op de openbare weg als op uitdagend terrein uit de voeten moet kunnen. De auto combineert plug-in hybride technologie met geavanceerde vering en speciale rijmodi voor verschillende terreinomstandigheden.

Veel technische details houdt Geely voorlopig nog achter de hand. Zo zijn het exacte motorvermogen, de batterijcapaciteit, de elektrische actieradius en de Europese prijzen nog niet bekendgemaakt.

Toch is de aankondiging interessant. Waar de E2 en E5 vooral gericht zijn op betaalbare elektrische mobiliteit en dagelijks gebruik, laat Project KO11 zien dat Geely ook in het segment van grotere en avontuurlijkere SUV's wil meedoen.

Met een geplande Europese introductie eind 2027 is het voorlopig vooral een vooruitblik op wat nog komen gaat.

Geely wil meer zijn dan een goedkoop alternatief

Wie alleen naar de vanafprijs van de E2 kijkt, zou Geely gemakkelijk kunnen wegzetten als de zoveelste Chinese autofabrikant die met scherpe prijzen marktaandeel probeert te winnen.

Maar de presentatie in Parijs laat een bredere strategie zien.

Geely wil niet uitsluitend concurreren op prijs. Het merk probeert ook onderscheid te maken met software, connectiviteit, uitgebreide standaarduitrusting, slimme aandrijflijnen en veiligheidstechnologie.

Daarbij profiteert het bedrijf van de kennis en schaalgrootte binnen de bredere Geely-organisatie. Onder dezelfde autogroep vallen immers ook merken als Lynk & Co en Zeekr.

Voor Geely zelf is het belangrijk om een herkenbare positie op te bouwen naast die andere merken. Met een betaalbare elektrische hatchback, een ruime elektrische SUV en verschillende plug-in hybrides ontstaat een aanbod waarmee het merk meerdere doelgroepen kan aanspreken.

Aiden He, sinds april 2026 CEO van Geely Brand Europe, ziet de Autosalon van Parijs als een belangrijk moment voor de Europese groei van het merk.

Geely Auto is inmiddels actief in meer dan twintig Europese markten. De uitbreiding van het modellenprogramma moet die positie verder versterken.

Wat betekent dit voor de Nederlandse automobilist?

De belangrijkste vraag is uiteindelijk niet hoeveel auto's Geely in Parijs presenteert, maar welke daarvan daadwerkelijk interessant zijn voor Nederlandse kopers.

De E2 heeft op papier misschien wel de beste uitgangspositie. Met een tijdelijke vanafprijs van €20.990, achterwielaandrijving, een praktische bagageruimte en maximaal 345 kilometer actieradius kan het model aantrekkelijk worden voor automobilisten die elektrisch willen rijden zonder meteen een groot bedrag uit te geven.

De E5 richt zich op een ander publiek. Gezinnen die meer ruimte zoeken, krijgen een elektrische SUV met een actieradius tot 450 kilometer en een uitgebreide uitrusting.

De Starray EM-i en Monjaro EM-i laten zien dat Geely daarnaast ruimte ziet voor plug-in hybrides. Vooral het grote elektrische rijbereik kan interessant zijn voor automobilisten die dagelijks korte ritten maken, maar niet volledig afhankelijk willen zijn van laadmogelijkheden tijdens langere reizen.

Tegelijkertijd zijn er nog belangrijke vragen.

Hoe efficiënt zijn de auto's onder Nederlandse omstandigheden? Hoe goed werkt de software in het dagelijks gebruik? Hoe comfortabel rijden de modellen op Europese wegen? En hoe ontwikkelt het Nederlandse dealer- en servicenetwerk zich?

Dat zijn zaken die je niet uitsluitend op basis van technische specificaties of een presentatie op een autosalon kunt beoordelen.

De concurrentie krijgt er een serieuze uitdager bij

De Autosalon van Parijs 2026 maakt duidelijk dat Geely zijn Europese ambities verder opschroeft. Het merk brengt niet één opvallend nieuw model mee, maar presenteert een complete reeks auto's waarmee het verschillende segmenten van de markt wil bedienen.

Voor Nederlandse automobilisten is vooral de combinatie van prijs, technologie en keuzevrijheid interessant. Van een compacte elektrische hatchback voor iets meer dan twintigduizend euro tot een krachtige plug-in hybride SUV met ruim 300 pk: Geely probeert meerdere soorten kopers aan te spreken.

Of het merk daarmee ook daadwerkelijk een grote speler op de Nederlandse automarkt wordt, zal de komende jaren moeten blijken. De concurrentie is stevig en een aantrekkelijke specificatielijst alleen is niet voldoende om automobilisten te overtuigen.