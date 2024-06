Mysterie rondom verdwijnende sterren mogelijk opgelost

Zwarte gaten

Het gaat om een binair stersysteem waarin zelfs heldere sterren verdwijnen. Het heet VFTS 243 en het bevindt zich aan de grens van ons sterrenstelsel en de rest van de ruimte. Hier doen een zwart gat en een grote ster een soort dans met elkaar. Een zwart gat, dat betekent dat het ooit twee dansende sterren waren. Ze ontstaan namelijk als een flinke ster doodgaat. En doodgaan betekent: exploderen als supernova, waarbij de kern van de ster een zwart gat wordt. Dat VFTS 243 heeft een zwart gat wel 8 keer zo groot als onze zon, maar we zien niet dat de objecten eromheen versnellen. Ook is de baan ervan heel symmetrisch, wat zou betekenen dat er helemaal geen explosie is geweest. Hoe kan er nou een zwart gat bestaan in een sterrenstelsel, waar nooit een ster geëxplodeerd is?

De onderzoekers denken dat als een ster een grote massa heeft, de zwaartekracht zo stevig in zijn schoenen staat dat er geen explosie plaatsvindt. De ster stort gewoon in als het einde van zijn leven nabij is. Je herkent vanaf aarde met je telescoop niet dat de ster waarschijnlijk gaat verdwijnen, omdat hiervan geen tekenen te zien zijn. Normaliter als een ster sterft, en dus explodeert, dan zie je die explosie. Bij VFTS 243 blijft dat dus uit. De sterren sterven in stilte. Klinkt heel poëtisch, maar het is iets waar zeker nog meer onderzoek naar mag worden gedaan.