James Webb ruimtetelescoop ontdekt een ‘oerknal’ zwart gat

De nog altijd relatief nieuwe James Webb ruimtetelescoop blijft verbazen met bijzondere ontdekkingen. Zijn meest recente wapenfeit is de ontdekking van een oeroud zwart gat. Volgens wetenschappers is het zelfs het oudste zwarte gat dat ooit ontdekt is.

‘Kort’ na de oerknal ontstaan

Behalve de ouderdom is ook het gewicht van het zwarte gat indrukwekkend. Hij is namelijk 10 miljoen keer zwaarder dan onze zon. Het zwarte gat zou ‘kort’ na de geboorte van het heelal ontstaan zijn. Kort is in deze wel een relatief begrip, want we hebben het hier over 570 miljoen jaar na de oerknal.

Het zwarte gat werd opgemerkt door een wetenschapper van de Universiteit van Texas en haar team. Zij gebruikten de James Webb telescoop voor het nader observeren van een van de helderste sterrenstelsels die onlangs door de Hubble ontdekt was. Tijdens hun observaties, ontdekte het team, door analyse van de verschillende golflengten van het door de sterrenstelsels uitgezonden licht, dit gigantische nieuwe zwarte gat dat dicht bij het centrum van het heelal ligt.

De ontdekking is volgens wetenschappers van grote waarde om kennis op te doen over het ontstaan en de ontwikkeling van zwarte gaten in ons heelal. Zo wordt onder andere gespeculeerd dat zwarte gaten van deze omvang mogelijk gevormd zijn door het samensmelten van meerdere kleine zwarte gaten. Een andere theorie spreekt over een proces waarbij extreme hoeveelheden gas implodeert en dat daaruit dan een dergelijk zwart gat geboren wordt.